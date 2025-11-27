Първите твърди батерии с пробег 1300 км влизат в масово производство

Първите батерии с твърд електролит са на прага на производство. Собственикът на MG - гигантът SAIC, ще произвежда батериите с партньора QingTao Energy. И двете компании вече потвърждават, че масовото производство е планирано за 2027 г., но ще разкрият важни подробности преди края на годината.

Първите проби ще бъдат пуснати още следващия месец. Голям брой прототипи ще бъдат тествани през следващата година, а SAIC и QingTao ще тестват твърдотелните батерии в широк диапазон и ще проведат милиони километри тестове. Масовото производство е планирано за 2027 г., след което ще започнат и първите доставки до клиентите.

В света се реализират много проекти, но MG изглежда ги е надминала. Клетките на MG се отличават с гравиметрична енергийна плътност над 400 Wh/kg и обемна енергийна плътност над 820 Wh/L. Според теоретичните данни, първите твърдотелни батерии на MG биха могли да предложат пробег между 1200 и 1300 километра.