Коланите стават опасни за хората с дебели зимни якета в колата

Не само децата не трябва да се превозват в автомобили със зимни якета. Проучване на Германския автомобилен клуб (ADAC) съветва и възрастните да не се возят в колите с връхни дрехи.

Носенето на предпазни колани е задължително и няма съмнение, че това ще предотврати сериозни наранявания при пътнотранспортни произшествия. Ако обаче не сваляте зимните якета в автомобилите, тяхната функционалност се губи и възниква сериозен проблем.

ADAC проведе краш тест със скорост от 16 км/ч, което е средна стойност, когато задната част на колата е едарена от друго превозно средство. Поради зимното облекло, предпазните колани се движат (не са поставени директно до тялото), не са в оптимални позиции и следователно могат да причинят наранявания при ниски скорости. Долната част на колана не е фиксирана в областта на тазобедрената става, а малко по-високо, и поради всичко това могат да се получат наранявания на черния дроб, далака и др.

Ако е възможно, избягвайте шофирането с дебели зимни якета и носете предпазни колани, съетват специалистите.