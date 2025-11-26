Ремарке увеличава пробега на електрическите коли с 300 км

Някои компании се опитват да създадат алтернативни решения, за да увеличат пробега на елетрическите автомобили. Като ремаркето EP Tender, което е създадено от френски стартъп и би могло завинаги да промени пътуванията с електрически автомобили, колкото и примитивно да изглежда това.

EP Tender всъщност е ремарке, което се прикрепя към електрически автомобил, позволявайки му да измине приблизително допълнителни 300 километра. Когато и допълнителните батерии се изтощят, е необходимо водачът просто да смени ремаркето с друго с напълно заредени батерии, за да измине същото разстояние. Смяна, която би трябвало да отнеме само две минути.

Френски стартъп, наречен Far-a-Day, разработва тази технология от години. Първоначално ремаркето е било използвано като удължаващ пробега, задвижван от бензин, т.е. двигателят с вътрешно горене е осигурявал енергията, необходима за зареждане на батерията на превозното средство.

Това решение е много по-добро, защото използва батерия с капацитет 60 kWh, която осигурява пробег от допълнителни 300 километра. Електрическата кола обаче трябва да тегли ремарке, което тежи половин тон и е дълго 1,30 метра. Необходимо е също така да се монтира специален комплект - вид кука, която струва около 600 евро и позволява както физически конектор, така и електрическа точка за свързване на батерията.

Far-a-Day има още една задача за решаване: разширяване на мрежата от станции, където шофьорите могат да спрат и да сменят ремарке с друго със заредени батерии. Първоначалният план е да се създаде коридор между Париж и Бордо във Франция до края на 2026 г. Следващата година те се стремят към 30 станции, които би трябвало да покрият 80% от пътуванията на дълги разстояния във Франция.

Тези станции ще имат собствени инсталации за слънчеви панели за зареждане на батериите на ремаркетата и ще позволяват на шофьорите да резервират предварително напълно заредени ремаркета. Гениална идея или не, но това е алтернатива, която ще бъде особено привлекателна за по-малки електрически превозни средства или такива с по-кратък пробег.