BMW Z4 вече е почти спрян от производство

С BMW Z4 е почти свършено. Последните бройки ще напуснат завода на Magna Steyr в Австрия в началото на следващата година, през март.

От представянето на BMW Z3 в средата на 90-те години на миналия век, BMW почти непрекъснато има роудстър в менюто си. Настоящото BMW Z4 от трето поколение е на пазара от август 2018 г. Сега германците се сбогуват с кабриолета с Final Edition.

BMW Z4 Final Edition ще пише на модификациите BMW Z4 sDrive30i с неговия четирицилиндров двигател с мощност 258 к.с. и за топ версията с 340 к.с. - Z4 M40i. Желаещите Final Edition трябва да очакват да платят с 4495 евро повече от стандартния модел.

Финалното BMW Z4 е боядисано в Frozen Matt Black или Frozen Deep Green с M High-Gloss Shadowline детайли по всички страни. M Sport спирачки с червени апарати също са част от финалната линия, както и пъстра гама от червени шевове в интериора и M Sport седалки, тапицирани с кожа Vernasca/Alcantara. Получавате също M волан, покрит с Alcantara, и комплект гравирани лайсни на праговете на вратите.

Сегашното BMW Z4 няма да има директен наследник.