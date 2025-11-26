Самуил Огнянов: „Лукойл” няма да бъде продаден на части

"Това решение е странно", посочи журналистът от "24 часа"

Убеден съм, че ще се продава целият задграничен бизнес на "Лукойл". Така коментира журналистът от "24 часа" Самуил Огнянов новината, че държавата се готви за възможността да купи „Лукойл" при необходимост.

Във вторник в сайта на "24 часа" излезе новината " Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тотото". Материалът е разработен на базата на текстове в Закона за бюджета за 2026 г.

Огнянов каза в интервю за "Нова нюз", че тази информация не е тайна и че „предложението е при необходимост да се осигурят допълнителни държавни гаранции и през ББР да се намери финансиране в рамките на 2 милиарда евро, така че държавата да може да купи рафинерията и бензиностанциите". Според него това е „странно решение". По негови думи държавата е доказала, че не може да бъде добър собственик.

Според Самуил Огнянов целият задграничен бизнес на „Лукойл" няма да бъде продаден на части. „Нито Русия, нито САЩ ще си играят на това да се избира парче по парче, да се разглеждат най-различни оферти. Ще има пакетна сделка. Ние може да се надяваме, след като се избере новият собственик, с него да се преговаря за активите в отделните държави. Някой си прави странна сметка, че ще успее да стигне до тези активи, без да се съобрази с това, какво ще кажат двете големи сили. Тези неща не ги решаваме ние", поясни той.

Според Огнянов „държавата няма работа в това да управлява бизнес".

Той коментира, че нейната задача е да създава условия за развитие на бизнеса, а инициативата трябва да бъде оставена на бизнесмените.