Публична покана за избор на изпълнител

С предмет „Доставка на нехранителни стоки – санитарно хигиенни материали и дрехи“ по проект BG65AMPR001-2.001-0015 „Предоставяне на подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България“ по договор № 812108-59/10.09.2024г., финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://eufunds.bg/bg

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 9.12.2025 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/



Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 00 ч. на 11.12.2025 г. в офиса на Международна организация по миграция.