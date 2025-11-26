Малкият бизнес иска AI, но му изглежда сложен

Малките фирми са готови да използват AI, но процесите им изглеждат сложни, а ползите не са безспорни. Това показва доклад за дигиталната зрялост на малките и средните предприятия в Европа, който обхваща и България.

Дигиталната трансформация се оказва по-трудна за малките компании заради липса на яснота откъде да започнат. 30% не знаят кои дигитални инструменти да използват, 26% нямат нужните умения, а един на всеки пети посочва липса на време или ресурси. Сред фирмите с над 10 години история делат на тези, които не искат да внедрят AI, надхвърля 60%.

България следва общоевропейските тенденции, макар и с по-умерени нагласи. У нас 25% от малките компании признават, че не са сигурни какви дигитални инструменти да изберат. Около 18%смятат, че им липсват знания и умения, а 20 на сто посочват липса на време и ресурси.

Изследването показва, че AI навлиза стабилно, но все още поражда колебания. В Европа близо 20% от фирмите го използва активно, а една трета експериментират. Въпреки това една четвърт нямат намерение да го внедряват. Недоверието остава високо - почти 50% имат по-малко доверие в AI решенията в сравнение с човешка работа, най-вече заради опасения, свързани със сигурността на данните, риска от грешки и запазването на бранд идентичността.

В България 19 процента използват AI широко, 23 процента – в ограничен обем, 21 процента планират внедряване, а 19 процента нямат намерение да използват такива технологии. Само 17 процента са силно убедени, че AI ще направи бизнеса им по-конкурентен, докато 15 процента се колебаят дали изобщо носи реална стойност.

Най-голямата нужда – ясни стъпки, обучения и практични съвети

Изводът от доклада е ясен: малките компании не искат още технологии, а повече подкрепа. В Европа 26 процента заявяват, че нямат нужните умения. Половината смятат, че насоки стъпка по стъпка биха им помогнали да надградят дигиталните си знания. Около 42 процента имат нужда от съвет кои инструменти да използват, а 38 процента биха участвали в обучения и практически уъркшопи.

Българските фирми следват същата логика. Четвърт от тях търсят съвет кои инструменти да използват, още толкова искат подробни указания стъпка по стъпка, а 19% се нуждаят от обучения.

Проучването, реализирано от team.blue в партньорство със SuperHosting, показва, че дигитализацията вече не е просто тенденция, а условие за развитие и устойчивост. За да направи следващата крачка обаче, бизнесът у нас се нуждае не само от нови инструменти, а от знание как да ги използва.