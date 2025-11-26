Петър Дилов: Развитието на търговския обмен с Канада отбелязва ръст от над 80% за тази година

За периода януари-юни 2025 г. стокообменът ни с Канада възлиза на над 310 млн. щ.д.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов проведе среща с новия търговски и икономически съветник в посолството на Канада в Румъния, акредитиран и за България, Джон Ормонд. Двамата обсъдиха икономическото сътрудничество между двете страни, както и възможностите за засилване на търговията и инвестициите. На нея присъства и заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

По време на срещата стана ясно, че за периода януари-юни 2025 г. стокообменът ни с Канада възлиза на над 310 млн. щ.д., което е ръст от над 80%, спрямо същия период на 2024г., съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката и индустрията.

Министър Дилов посочи, че България остава напълно ангажирана към задълбочаване на двустранното икономическо и търговско сътрудничество. „Готови сме да развиваме партньорствата в ключови сектори", изтъкна той.

В последните години се наблюдава задълбочаване и подобряване на търговията между двете страни. От 2017 г. насам, когато започна временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (CETA) износът ни на стоки за Канада е нараснал със 180%, а износът на услуги - с около 35%, стана ясно още на срещата.

Двамата обсъдиха и възможностите за привличането на нови инвестиции от Канада.

„Преките канадски инвестиции до момента са съсредоточени основно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като страната ни се стреми да развие инвестиционното сътрудничество и в секторите на високите технологии", каза министър Дилов.

По негови думи България предлага много добри условия за инвестиции, от които канадските компании могат да се възползват.

Икономическият министър отбеляза, че членството на България в Шенгенското пространство и очакваното членство в Еврозоната от 01.01.2026 г. ще засилят външноикономическата интеграция а страната и ще създадат нови възможности за улесняване на бизнеса от двете страни.