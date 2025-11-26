"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Успехът на Black Friday идва не от цените, а от добрата подготовкa

Black Friday вече не е просто ден на големите намаления - той е моментът, в който онлайн търговията достига своя пик на активност, а конкуренцията за вниманието на потребителя е по-голяма от всякога.

За онлайн магазините това е златна възможност не само да увеличат продажбите си, но и да изградят доверие, да се отличат визуално и да създадат дългосрочна връзка с клиентите си.

Тази година FAVI.bg - платформата за мебели и декорация, която присъства на 12 европейски пазара - отбелязва своето второ участие в Black Friday в България.

Тъй като компанията обединява офертите на различни онлайн магазини, платформата помага на потребителите да откриват най-интересните предложения на едно място - подредени, лесни за ориентиране и представени така, че изборът да бъде по-интуитивен и по-спокоен.

Фокусът на FAVI е върху качественото потребителско преживяване - от ясната визуална подредба до удобните филтри - така че клиентите да намират подходящите продукти, а онлайн търговците да получават по-добра видимост точно в период на повишено търсене.

Black Friday: повече от един ден с намаления

В последните години Black Friday се превърна в нещо много по-голямо от „ден на отстъпките“.

Това е период на засилено търсене, в който потребителите активно сравняват, планират и избират.

На FAVI.bg се събират оферти от десетки онлайн магазини, като потребителите могат да намерят атрактивни намаления в категории като:

мебели и обзавеждане,

осветление,

текстил за дома,

декорации и практични аксесоари.

Платформата обединява най-добрите оферти от своите партньори, създавайки място, където потребителите могат лесно да открият всичко за дома - удобно, бързо и сигурно.

„Нашата роля е да създаваме структура и видимост – така че всяка марка да достигне до точния клиент по най-добрия начин,“ споделят от екипа на FAVI България.

Какво показват тенденциите в поведението на потребителите

Опитът на FAVI от останалите 11 пазара показва ясни закономерности:

Мобилният трафик доминира - над 80% от посещенията идват от смартфони.

- над 80% от посещенията идват от смартфони. Планирането започва по-рано - потребителите търсят идеи и продукти още в първите седмици на ноември.

- потребителите търсят идеи и продукти още в първите седмици на ноември. Най-търсени категории в този период са големите мебели, домашният текстил и осветителните тела.

в този период са големите мебели, домашният текстил и осветителните тела. Визуалното представяне става решаващо - продуктите с ясни описания и атрактивни изображения имат двойно по-висока ангажираност.

„Хората идват при нас, когато вече имат идея какво търсят. В този момент начинът, по който е представен продуктът, определя дали ще бъде избран“, коментират от FAVI.

Как онлайн магазините могат да се подготвят ефективно

Black Friday е шанс за растеж, но само ако бизнесите подхождат стратегически.

Ето няколко препоръки от FAVI за по-добра видимост и конверсии:

1. Подгответе съдържанието навреме

Актуализирайте продуктите си поне седмица преди началото на кампанията. Проверете наличностите, описанията и визуализацията.

2. Фокусирайте се върху мобилното потребителско преживяване

Оптимизирайте скоростта на сайта и удобството на навигацията за мобилни устройства. Повечето клиенти ще дойдат от телефона.

3. Акцентирайте върху сезонните категории

Осветление, килими, покривала и подаръци за дома са сред най-търсените категории през ноември. Все повече хора използват Black Friday, за да се подготвят предварително за Коледа - както с идеи за подаръци, така и с традиционни празнични декорации.

В платформата тази тенденция ясно се вижда в повишения интерес към тематични продукти, като потребителите активно разглеждат и специалната коледна секция в търсене на вдъхновение и сезонни предложения.

4. Наблюдавайте данните в реално време

Проследявайте кои продукти и категории получават най-много кликвания и оптимизирайте спрямо интереса - малките промени в описанията и визуализациите могат да направят голяма разлика.

Платформата, която свързва вдъхновението с действието

FAVI България, активна на пазара от юни 2024 г., участва в тазгодишния Black Friday с опит от успешните месеци в страната и с ясна цел да улесни както потребителите, така и партньорските онлайн магазини през най-силния сезон в годината.

Благодарение на този международен мащаб и експертиза, компанията предлага на българските онлайн търговци утвърдени решения, работещи модели и добри практики в сектора „мебели и декорация“.

„Black Friday не е просто за по-ниски цени – това е моментът, в който магазините могат да докажат, че познават своите клиенти и могат да ги вдъхновят,“ споделят от FAVI.

Всички активни оферти и актуални намаления на партньорските магазини са достъпни на favi.bg/produkti/namalenija.