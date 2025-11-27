Промяната в данъците на легалните оператори водят до бум на черния пазар в игралната индустрия

Промяната на данъчните ставки на легалните оператори свалят нивото на продукта им заради липса на инвестиции и така се разширява черния пазар в игралната индустрия. В момента делът на нелегалните онлайн казина в Германия е достигнал до невероятните 80%, обясни адвокат Йорг Хофман, един от водещите световни екперти по нелегален пазар на Балканското изложение на игралната и развлекателна индустрия BAGE и съпътващата го Източноевропейска конференция на игралната индустрия EEGS днес, 26-и ноември, в Интер Експо Център.

Най-ефикасна мярка срещу нелегалния хазарт е спирането на плащанията, което обаче е неефективно с навлизането на криптовалутите, отбеляза Хофман. В Италия и Испания се справят добре с ограничаването на достъпа, но в момента и това е лесно преодолимо с VPN.

„Промяната на правилата води до ясно предимство на нелегалните оператори", допълни Хофчан. „Едно минимално забавяне на сайта кара хората да погледат към друг", категоричен е той.

Ангел Ирибозов, председател на УС на Асоциацията на игралната индустрия в България.

Положението в България също е застрашено от промените, които се предлагат в бюджета за 2026 година, отбеляза Ангел Ирибозов, председател на УС на Асоциацията на игралната индустрия в България.

„Игралната индустрия у нас оказва значително въздействие върху икономиката, спомага за напредъка на различни икономически сектори. Приходите, генерирани от игралната индустрия в Държавния бюджет за 2024 г. са в размер на 503 млн. лв млн. лв. и близо 388 млн. лв. за периода 1 януари – 30 септември 2025 г. Онлайн сегментът продължава да се разширява, като към момента оперират 26 организатора с общо 53 действащи лиценза и се отчита стабилен ръст на държавните такси по закона. Паралелно с това наземната мрежа бележи постепенен спад на броя обекти и устройства, съпътстван от повишена ефективност и ускорена дигитализация", обобщи общата картина Ирибозов, като се позова на актуални данни за индустрията, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП).

През последната година се отбелязва намаление на игралните зали и машините в България, а в същия момент приходите към бюджета и фонда за отговорна игра не бележат спад, отчете Ирибозов. „Отделен въпрос е как се харчат парите от този фонд", допълни той.

Александър Попов, директорът на дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности" към НАП

„Устойчивото взаимодействие между държавата и бизнеса е изключително важно, когато говорим за технологичен сектор и за сектора на развлекателната и гейминг индустрия", потвърди от своя страна Александър Попов, директорът на дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности" към НАП при откриването на изложението BEGE.

Изложението BEGE 2025 представи нови продуктови линии, платформи и решения за регулирани пазари, като същевременно отвори пространство за срещи между оператори, доставчици, банки, инвестиционни фондове и технологични компании. Слоганът на BEGE тази година бе Proximity to Potential, който отразява визията, че всяка връзка и всяко сътрудничество са важни части от по-голям пъзел, които стимулират иновациите и успеха в индустрията.