До 44 лв. за мегаватчас ток покрива държавата в сметките на домакинствата за октомври

Между 40 и 44 лв. за мегаватчас са компенсациите, които покрива държавата в сметките на битовите потребители през октомври. Това реши днес Комисията за енергийно и водно регулиране.

По дружества, които доставят електроенергията до крайни клиенти, сумите са:

За „Електрохолд Продажби", или за клиентите в Западна България - 44,15 лв./мвтч без ДДС.

При „ЕВН България Електроснабдяване", или за Югоизточна България, държавните пари в сметката на домакинството са 40,53 лв./мвтч, без ДДС .

За клиентите на „Енерго-Про Продажби", или за Североизточна България, тя е 43,47 лв./мвтч без ДДС.

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, гарантиращ стабилни и предсказуеми разходи на потребителите, коментират от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това се прави, за да не зависят сметките на битовите потребители от колебанията на цените на тока на борсата.

От енергийния регулатор напомнят, че от 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена.

През октомври закупената от дружествата електроенергия от пазара е била на по-висока цена от определената базова цена от 140,03 лв. за мегаватчас. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система", която е предварително отчетена в издадените фактури на потребителите.

При изчисляване на размера на компенсациите комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.