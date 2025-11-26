"Kaufland България" с двойно повече касиери в първия месец с еврото

Ритейлърът е готов да обезпечи рестото в новата валута

"Kaufland България" инвестира над 10 млн. лв. в подготовката за преминаване към еврото. Това включва мащабна техническа, логистична и организационна подготовка във всички звена, включително и подсигуряване на допълнителни 40 000 човекочаса в подкрепа на касите. Процесът по преминаване към еврото ще налага и допълнителни мерки за сигурност, за да се гарантира спокойствието на клиентите и нормалната работа на екипите.

„Ритейл веригите са един от трите канала, през който ще стане извеждането на лева от обращение, заедно с банковия сектор и пощите. Ние в Kaufland сме напълно готови с всички технически процеси, като успоредно провеждаме поредица от обучения на служителите в магазините ни. Инвестираме не само ресурс, а и много време и една изключително стройна организация, която ние разглеждаме като инвестиция в доверието на нашите клиенти", коментира Цветомир Узунов, финансов директор на "Kaufland България".

Още на 2-ри януари всички каси на ритейлъра ще работят едновременно с левове и евро. Клиентите ще могат да заплащат и в двете валути, а ресто ще се връща само в евро. Този процес изисква веригата да разполага с близо 1 тон кешова наличност само за един магазин, или общо над 70 тона за всички обекти в страната – обем, равняващ се на три големи камиона. За осигуряване на гладкото разплащане, Kaufland е инвестирал 40 000 часа в обучение на своите служители си, които ще бъдат на първа линия в процеса по въвеждането на новата валута.

Техническата подготовка за преминаване към евро стартира в Kaufland България преди две-три години, а общата инвестиция в системите до момента надвишава 9 млн. лв. Един от най-сложните етапи от подготовката се оказва преетикирането, при което всяка промяна на шрифта възлиза на инвестиция в размер от 200 000. лв., подчертава Узунов. И напомня, че компанията инвестира близо половин млн. за промяна на етикетите и въвеждане на двойно показване на цените, което тази година беше коригирано три пъти. „Само по тази линия служителите ни са вложили 27 хил. часа човешки труд, тъй като поставянето на етикети е изцяло ръчно. Предвид факта, че при нас има над 20 000 стоки, можете да си представите броя на етикетите за всеки един филиал", коментира още той.

Независимо, че 31 декември и 2 януари са официални неработни ден, магазините на Kaufland България в цялата страна ще работят без промяна в работното време и с пълна готовност за старт на ефективната фаза по въвеждане на еврото у нас.