Петер Сиярто: Няма да оставим нашите сръбски приятели без енергийни ресурси

Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто заяви след среща със сръбския външен министър Марко Джурич, че днес в Белград ще се споразумеят за техническите подробности относно помощта в областта на енергийните доставки, предаде националната телевизия РТС.

"Никога няма да ви оставим сами. Ще използваме всичко по силите си, за да ви помогнем. Така че днес ще се споразумеем за тези технически подробности и ще ви информираме“, каза Сиярто.

На съвместна пресконференция с унгарския си колега Марко Джурич заяви, че няма по-близък и по-добър приятел за Сърбия от "нашите унгарски приятели" и добави, че сътрудничеството между двете страни се е превърнало в най-добрия възможен пример за европейско сътрудничество и подобряване на отношенията между държавите през годините.

Джурич заяви, че днес са обсъдили и как да се ускори изграждането на нови нефтопроводи и газопроводи, които ще осигурят по-голяма енергийна сигурност и за двете страни в тези трудни времена.

„Ясно е, че във времената, в които живеем, не можем да разчитаме само на една посока на доставки и ако искаме да създадем добри икономически условия, това е условие, без което не може да се направи“, каза Джурич.

Сръбският външен министър заяви, че в тези трудни времена има отчетлива необходимост от укрепване и увеличаване на комуникацията и връзките между двете страни, както в енергийната сфера, така и в областта на обмена между хората или движението между двете страни по отношение на транспорта.

Петер Сиярто се срещна и с министъра на минно дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

Тя заяви, че Унгария оказва постоянна подкрепа на Сърбия във връзка с енергийните доставки, защото унгарското правителство е наясно, че ако има прекъсване на доставките на Сърбия, това би имало последици за целия регион.