Държавният бюджет ще се гледа на второ четене на комисия днес

Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2026 година ще бъде разгледан днес на второ четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание.

Вчера комисията разгледа т.нар. малки бюджети - на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Те бяха приети на второ четене след 6 бурни часа с грозни спорове в опасна физическа близост депутатите.

Междувременно пред парламента през целия ден се провеждаха протести, а вечерта хиляди се стекоха на паралелно свиканите от опозицията и от Асоциацията на индустриалния капитал митинги срещу бюджета за догодина.

Проектът на първия бюджет в евро е със заложен дефицит в размер на 3 на сто от брутния вътрешен продукт или отрицателно салдо в размер на 3,6 млрд. евро. Предвижда се максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет догодина, да достигне 10,5 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост, припомня БТА.

Основните политики в проекта предвиждат повишаване на данък дивидент от 5 на сто до 10 на сто, увеличение на облагането за хазартните игри от 20 на сто до 25 на сто, въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите, разширяване на обхвата на стоките, подлежащи на фискален контрол, увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване с 2 процентни пункта, увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. на 2352 евро.

Общите разходи по консолидираната фискална програма като дял от БВП са заложени на 45,8 процента от БВП през 2026 г. Основните разходни политики, водещи до повишаване в разходната част на бюджета, са увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. от 550,67 на 620,20 евро, осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, считано от 1 юли на съответната година по „швейцарско правило" със 7,6 процента или 491 млн. евро.

Средствата за капиталови разходи през 2026 г. възлизат на 7,76 млрд. евро, като в това число са тези с национално финансиране от 3,605 млрд. евро и с европейско финансиране от 4,155 млрд. евро (в това число Националният план за възстановяване и устойчивост).

Макроикономическата прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите (МФ), предвижда растеж на икономиката до 2,7 процента през 2026 г., като брутният вътрешен продукт се очаква да достигне 120,1 млрд. евро.