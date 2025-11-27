Пари за Софийския околовръстен път се пренасочват към Северна България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над милиард евро, които бяха планирани за реконструкция и разширение на Софийския околовръстен път се пренасочват към други основни пътища.

Предложението е внесено между първо и второ четене на бюджета от депутати от ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и "Има такъв народ".

За 8-те километра от Околовръстното край столицата сумата се намалява от милиард и 78 милиона на близо 168 милиона и 600 хиляди евро.

Скоростният път Видин - Ботевград e eдно от местата, където се предлага да отидат част от първоначално предвидените за Околовръстното пари. Проектът е разделен на пет участъка. Напълно завършен е единствено този между селата Ма́креш и Бе́ла, съобщава бТВ.

Друг участък - между Бела и Ру́жинци. Дължината - малко над единайсет километра, а изпълнението на дейностите е по-малко от петдесет процента.

Заради ремонта целият тежкотоварен трафик в момента минава покрай селата в близост. Къщата на Маруся и семейството ѝ е след остър завой, а оградата на имота три пъти е разрушавана от камиони.

"Който не може да вземе завоя, си влиза направо у нас", казва тя. Жената си представя деня, в който тук няма да има камиони, но уточнява: "Аз си го представям, ама това ще бъдат децата ми, а аз няма да го видя, защото с такива темпове върви строителството".

За магистрала "Хемус" се предлага да отидат над 600 милиона евро.

Между Плевен и Ловеч трябва да минава новоизградения участък.

Хората се опасяват, че строежът е прекалено бавен.

Правим и проверка какво е състоянието на наскоро ремонтираните участъци от АМ "Хемус".

Около месец и половина продължи ремонта от 1 до 8 километър на магистралата. Въпреки че настилката е подменена - на места вече се усещат вълни.

Между Елешница и разклона за Потоп проблеми с настилката не виждаме, но голяма част от пътния участък е с липсваща пътна маркировка, което създава риск за безопасността на движението.