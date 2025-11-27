В Шанхай започна Конференцията за научни иновации за 2025 г.

Днес в Шанхай започна тазгодишното издание на Конференцията за научни иновации. В нея ще вземат участие експерти и учени от водещи университети и изследователски институти, представители на научно-технологични предприятия и финансови институции. Те ще обсъдят задълбочено новия кръг технологична революция и възможностите за бъдещи индустриални реформи, съобщи КМГ.

Конференцията е организирана съвместно от Китайската медийна група и местните власти на Шанхай. На церемонията по откриването участваха заместник-председателят на ПК на ОСНП Джън Дзиенбан и директорът на КМГ Шън Хайсюн.

Джън Дзиенбан заяви в речта си, че на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП беше потвърдено намерението на държавата да повишава независимостта в научните и технологичните сфери и да ръководи развитието на новите качествени производителни сили. По думите му това е ключово за реализиране на националното единство и за осигуряване на стратегическа подкрепа в условията на международна конкуренция.

Шън Хайсюн подчерта, че председателят Си Дзинпин ясно определи зависимостта на китайската модернизация от прогреса в технологиите и науката, като научните иновации са двигател на висококачественото развитие. Той допълни, че КМГ последователно следва ръководството на председател Си Дзинпин и полага усилия да изгради водеща световна международна медийна група чрез научни и технологични иновации.

На церемонията Шън Хайсюн и кметът на Шанхай Гун Джънгун официално стартираха проекта „Шанхайска международна платформа за публичност с изкуствен интелект +".