Фолксваген завърши разширяването на научноизследователската си база в Китай

КМГ

1168
Снимка: Китайска медийна група

С откриването на нови тестови работилници във вторник, технологична компания „Фолксваген Груп Китай" завърши основното разширяване на своя център за научноизследователска и развойна дейност в Хъфей, провинция Анхуей, утвърждавайки я като първата и най-голяма база на Фолксваген извън Германия с възможности за пълно разработване и валидиране на превозни средства, съобщава „Синхуа", предава КМГ.

Покривайки приблизителна площ от 100 000 квадратни метра, новите тестови работилници са оборудвани с над 100 усъвършенствани лаборатории, включващи ключови възможности като интеграция на софтуер и хардуер, тестване на батерии и силови агрегати и валидиране на ниво превозно средство.

Новите съоръжения ще съкратят общото време за разработка на превозни средства с 30%, заявиха от компанията.

„Китай е най-конкурентният автомобилен пазар в света и нашите клиенти очакват бързи иновации и безупречно качество. Ето защо ние извеждаме нашите възможности за развитие в Китай на следващо ниво. Разширявайки влиянието си в Хъфей, укрепваме способността си да реагираме бързо на местните нужди и да оформяме технологиите директно там, където ще бъдат използвани", каза Ралф Брандстаетер, председател и главен изпълнителен директор на „Фолксваген Груп Китай".

Компанията започна да функционира през януари 2024 г. През годините Фолксваген изгради база в Хъфей, покриваща научноизследователската и развойна дейност, производството на нови енергийни превозни средства и продажбите на автомобилите.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

