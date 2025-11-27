Петролът поевтиня на фона на надеждите за прекратяване на огъня в Украйна

Цените на петрола се понижиха днес в азиатската сесия на фона на надеждите за прекратяване на огъня в Украйна, което би могло да проправи пътя към отмяна на западните санкции срещу руските петролни доставки. Очаква се днес търговията да е вяла, тъй като в САЩ се отбелязва Деня на благодарността и сесиите ще бъдат ограничени.

Сортът Brent от Северно море, който е референтен за Европа, загуби 33 цента или 0,5 на сто до 62,8 долара за барел, пише Ройтерс, цитиран от БТА.

Американският West Texas Intermediate отстъпи 32 цента или 0,6 на сто до 58,33 долара за барел.

И двата контракта затвориха с растеж от около 1 процент вчера, докато инвеститорите преценяваха риска от свръхпредлагане и перспективата за мирно споразумение между Русия и Украйна.

Специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще пътува до Москва следващата седмица заедно с други висши американски представители за преговори относно възможен план за прекратяване на продължаващата от почти четири години война в Украйна, която е най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам.