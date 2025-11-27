ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна пикап на строителен предприемач от Галиче, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-о Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21796230 www.24chasa.bg

Петролът поевтиня на фона на надеждите за прекратяване на огъня в Украйна

1228
СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола се понижиха днес в азиатската сесия на фона на надеждите за прекратяване на огъня в Украйна, което би могло да проправи пътя към отмяна на западните санкции срещу руските петролни доставки. Очаква се днес търговията да е вяла, тъй като в САЩ се отбелязва Деня на благодарността и сесиите ще бъдат ограничени.

Сортът Brent от Северно море, който е референтен за Европа, загуби 33 цента или 0,5 на сто до 62,8 долара за барел, пише Ройтерс, цитиран от БТА.

Американският West Texas Intermediate отстъпи 32 цента или 0,6 на сто до 58,33 долара за барел.

И двата контракта затвориха с растеж от около 1 процент вчера, докато инвеститорите преценяваха риска от свръхпредлагане и перспективата за мирно споразумение между Русия и Украйна.

Специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще пътува до Москва следващата седмица заедно с други висши американски представители за преговори относно възможен план за прекратяване на продължаващата от почти четири години война в Украйна, която е най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-о Народно събрание