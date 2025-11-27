Експерт: Влизането в еврозоната не предполага ръстове на цените на имотите

Самото влизане в еврозоната не предполага ръстове на цените на имотите. Факт е обаче, че всички останали фактори също допринасят за положителното развитие на цените и на пазара. Това каза в предаването "Твоят ден" по Nova News изпълнителният директор на компания за недвижими имоти Полина Стойкова.

"Замръзване спрямо пазара на имотите е много силна дума. Това, което наблюдаваме, е охлаждане във втората половина от годината. До замръзване едва ли ще стигнем. Сделки се сключват и в момента. Просто тази еуфория, с която започна годината, и това ударно купуване на имоти приключи след решението, че България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари", обясни Стойкова.

Тя сподели, че изненадващ е бил високият ръст на цените в София по време на третото тримесечие. "Той достигна 25% на годишна база. В момента средната цена, която измерваме, е 2310 евро на квадратен метър. Или почти с 500 евро по-висока от същия период на миналата година", коментира експертът.

"Цената няма как да бъде увеличена изкуствено, защото тя трябва да срещне купувач, за да се случи сделка. Но е факт, че има много оферти, които стоят на пазара от доста време", поясни Стойкова.

Финансовият консултант Деян Василев сподели лична история за купуването на жилище. "Когато човек сам влезе в пазара за имоти, както на мен ми се наложи миналото лято, виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран. Сутринта моя колежка ми сподели, че за някои имоти има назначени 11 огледа", каза той.

"Всички очакват, че с влизането на еврозоната цените ще скочат. Какво правят собствениците на имоти? Не ги продават. Има едно задържане и на пазара няма достатъчно предлагане. А си има и търсене от нормални хора, които искат да живеят в по-голямо жилище", смята Василев.

По думите му една от статистиките сочи, че българите сме в дъното на квадратен метър на човек. "Живеем на тясно, живеем в малки жилища и хората искат да се изместят в нови комплекси", смята той.

Според него приръстът на хора се случва предимно в големите 4 града, не е национално.

Двамата експерти коментираха и протестите в сряда против Бюджет 2026.

"Има си процеси, които текат, и е напълно нормално да ескалират в някаква посока. Надявам се, че ще се вслушаме едни в други, за да вземем разумни решения. Все пак зависи бъдещето ни", сподели Стойкова.

"Процедурата по вкарване на Бюджет 2026, поредното бързане да се измести комисията, липсата на диалог с бизнеса, което никога не се е случвало, счупването на рамките, грешните изчисления, раздутите бюджети за държавна администрация, скритите милиарди за употребяване като партийни касички от ГЕРБ и ДПС. Всичките тези фактори изкараха много хора на улицата вчера. Аз също лично протестирах като гражданин", каза Василев.