Румен Спецов става единствен шеф на бензиностанциите "Лукойл"

Особеният търговски управител Румен Спецов е внесъл в Агенцията по вписванията решения за освобождаване на управителите на останалите три от четирите дружества на "Лукойл" в България - "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл Бункеринг", показва справка в Търговския регистър.

Първата работа на бившия шеф на НАП в новата му длъжност бе да освободи Евгений Маняхин като председател на Управителния съвет на "Лукойл Нефтохим" и представител на дружеството. Маняхин, който има швейцарски паспорт, бе понижен до редови член на УС, а Спецов стана единствен оперативен управител и представително лице на нефтохимическия комплекс в Бургас.

Особеният управител е подал в Търговския регистър документи за заличаване на заварените при неговото назначаване шефове на "Лукойл България", "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл Бункеринг". Първото дружество управлява бензиностанциите "Лукойл" и складове, търгува горива и други нефтопродукти. Второто продава самолетно гориво. "Бункеринг" фирмата снабдява кораби с петролни продукти, съобщава "Сега".

В момента се обработка заявлението на Спецов за заличаване на Александър Величков като управител на "Лукойл България". Юристът Величков бе сложен от руснаците начело на търговската верига на мястото на дългогодишния шеф Валентин Златев. Същевременно Величков запазва поста си на председател на Надзорния съвет на "Лукойл Нефтохим".

В другите две "лукойлски" фирми особеният управител също е задвижил подобни промени. В процес на обработка в Търговския регистър са заявленията за заличаване на руския гражданин Михаил Сизов като управител на "Лукойл Ейвиейшън" и "Лукойл България Бункеринг". Така Спецов ще е едноличен началник и на тези дружества.