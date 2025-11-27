Ръст от 15% на пътуванията на българи в чужбина, най-много са към Турция и Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври са 829,3 хил. или с 15 процента повече от октомври 2024 година, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

Според статистиката най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция - 233,6 хил., Гърция - 179,4 хил., Сърбия - 70 хил., Румъния - 69,4 хил., Германия - 58 хил., Република Северна Македония - 29 хил., Италия - 27,8 хил., Австрия - 25,3 хил., Обединено Кралство - 22,3 хил., Испания - 13,4 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина са тези с цел почивка и екскурзия - 41 процента, следвани от пътуванията с други цели - 40 процента, и тези със служебна цел - 19 процента.

Данните показват, че през октомври посещенията на чужди граждани в България са 956,7 хил. или с 0,4 процента повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 3,4 процента и тези със служебна цел - с 2 процента, докато тези с други цели намаляват с 2,5 процента. Транзитните преминавания през страната са 32,2 процента (308,5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от ЕС, посетили страната ни, е 54 процента от общия брой чужди граждани и достига 516,3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 36,3 процента, Гърция - 22 процента, и Германия - 13,3 процента.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни" (страните в Европа извън ЕС) са 361,9 хил., или 37,8 процента от всички посещения у нас. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 177,3 хил., или 49 процента от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от Румъния - 187,5 хил., Турция - 177,3 хил., Гърция - 113,7 хил., Германия - 68,7 хил., Украйна - 67,2 хил., Сърбия - 56,8 хил., Република Северна Македония - 36,9 хил., Полша - 23,1 хил., Италия - 17,4 хил., Франция - 15,8 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 46,1 процента, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 38,5 процента, и тези със служебна цел - 15,4 процента.