Новият премиум смартчасовник е достъпен в Yettel

За първи път от две години Apple отново зарадва почитателите на технологиите с дългоочакваното продължение на своята премиум серия смартчасовници - Apple Watch Ultra 3. След представянето на Ultra 2 през 2023 година, новият модел надгражда с по-мощен хардуер, по-интелигентни функции и усъвършенстван дизайн. Създаден за активните и загрижени за здравето си потребители, Ultra 3 се позиционира като истински ултимативното устройство в света на този вид апарати.

Дизайн, устойчивост и хардуер

Дизайнът на Apple Watch Ultra 3 е елегантен и минималистичен, като се предлага в два цвята - естествен титан и черен. За още по-голяма персонализация можете да изберете една от четирите стилни каишки, създадени да подчертаят индивидуалния стил.

Корпусът на часовника е изработен от 50% рециклиран титан, обработен чрез 3D принтиране - технология, която го прави по-лек, но и по-здрав. Батерията му позволява до 42 часа работа при нормална употреба и до 72 часа в режим „Пестене на енергия“.

Дисплеят е покрит със сапфирено стъкло и използва широкоъгълен OLED панел, който осигурява по-ярко изображение и отлична видимост при всякакви условия.

Ultra 3 е създаден за всякакви приключения - устойчив е на прах по стандарт IP6X, издържа на гмуркане до 40 метра, както и на високоскоростни водни спортове. Сред хардуерните му характеристики ще откриете Action бутон с персонализираща функция, мощен говорител, микрофон, цифрова коронка, сензори за температура и налягане, както и вградена сирена за спешни ситуации.

Тренировъчни режими, здравни функции и интеграция в екосистемата на Apple

Apple Watch Ultra 3 е създаден да бъде не просто смартчасовник, а личен треньор и здравен асистент на китката.

Часовникът е оборудван с пълна гама от сензори, сред които: електрически и оптичен сърдечен сензор от трето поколение, сензор за кислород в кръвта, температурен сензор, алтиметър, компас, дълбокомер, акселерометър с висока чувствителност, жироскоп с висока динамика и датчик за околна светлина.

Всички тези технологии работят заедно, за да помогнат да следим здравето си в реално време и да подобряваме физическата си форма. Приложения като Blood Oxygen, ECG, Cycle Tracking, Heart Rate, Sleep и Mindfulness правят проследяването на състоянието ни лесно и интуитивно.

Ultra 3 ни предупреждава при висок или нисък пулс, нередовен сърдечен ритъм, възможна сънна апнея и повишено кръвно налягане.

Това е часовник, който не просто отчита данни, а ги използва, за да ни опознае. Следи съня ни, нивата на стрес, приема на медикаменти и дори звуковите нива в околната среда, за да се погрижи за нашето дългосрочно благосъстояние.

Синхронизацията с останалите устройства от екосистемата на Apple - iPhone, AirPods или Mac - е безупречна. Всичко се свързва автоматично, така че може да започнем тренировката си, да отговорим на съобщение или да слушаме подкаст директно от китката си.

Открийте Apple Watch Ultra 3 в Yettel

Ако сте готови да направите следващата крачка към по-умния начин на живот, Yettel предлага най-пълноценното решение. Може да се сдобиете с новия Apple Watch Ultra 3 при директна покупка на цена от 1719,99 лв. / 879,42 евро или на лизинг за 80,99 лв. / 41,41 евро на месец.

Операторът предлага и услугата multiSIM за всички LTE смартчасовници в портфолиото си, която позволява използване на един и същ телефонен номер за смартфона и часовника. По този начин оставате свързани със света, дори когато мобилното ви устройство не е под ръка.