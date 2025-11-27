Цената на природния газ на хъба TTF е 29 евро за мегаватчас.

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 29,015 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12:30 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 29,175 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 29,368 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на „Газов хъб Балкан" в сегмента „ден напред" с ден за доставка за днес, 27 ноември, е 56,71 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,44 на сто. В сегмента „в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 56,44 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 56,71 лева за мегаватчас.