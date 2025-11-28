Позитивен знак е, че регулаторът, операторът и инвеститорите споделяме обща цел

Емил Шопов, изпълнителен директор на Sunterra RE, взе участие в кръгла маса на тема „Енергийна трансформация на България – ускоряване към 2030: Инвестиции, регулации и технологии за конкурентоспособна енергетика и икономика“. Форумът беше организиран от Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ) и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

Събитието събра ключови фигури от енергийния сектор, включително министър Жечо Станков, председателя на КЕВР, председателят на ЕСО, представители на бизнеса, експерти. Дискусията беше фокусирана върху възможностите за ускоряване на енергийния преход на страната в контекста на засилващата се регионална конкуренция за привличане на инвестиции във възобновяема енергия.

Кръглата маса постави акцент върху най-иновативните технологични решения в съвременната енергетика – системи за интелигентно съхранение на енергия и хибридни ВЕИ централи. Специално внимание беше отделено на ролята на соларната електроенергия с по-ниска себестойност, както и на възможностите пред новите ветроенергийни проекти.

По време на дискусията изпълнителният директор на Sunterra RE Емил Шопов подчерта важността на сътрудничеството между всички участници в сектора:

„Радвам се, защото виждам, че предизвикателствата пред сектора са споделени – от регулатора, от оператора и от нас - инвеститорите. Имаме обща кауза, цел и посока, което ще направи пътя към зеленото бъдеще по-лек и успешен.“

Той изтъкна и потенциала на България в областта на системите за съхранение:

„България беше определена като „лаборатория за батерии“. Затова страната трябва да се възползва от постигнатото до момента и да използва изцяло функционалността на батериите за подкрепа и стабилизиране на мрежата. Това включва пълноценно участие във всички сегменти на балансиращия пазар и възможността за предоставяне на синтетична инерция. Тези възможности вече съществуват, ще бъдат надграждани и трябва да ги използваме.“

В рамките на форума АПСТЕ връчи и своите годишни награди за изключителен принос към развитието на възобновяемата енергетика в България през 2025 г. Наградата за „Водещ независим ВЕИ производител“ беше присъдена на Sunterra RE за изграждането на най-голямото хибридно портфолио за производство и съхранение на възобновяема енергия в страната.

Компанията е най-големият производител на соларна енергия в България с над 535 MW инсталиран капацитет и 300 MWh системи за съхранение. Компанията е активен участник в енергийния преход на страната и разработва иновативни решения за интеграция на възобновяеми енергийни източници в електроенергийната система.