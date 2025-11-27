Корабът "Союз МС-28" беше изстрелян към Международната космическа станция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американско-руски екипаж от трима души излетя към Международната космическа станция (МКС) с руския космически кораб „Союз МС-28", предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Ракетата-носител „Союз-2.1а" беше изстреляна от космодрума Байконур в Казахстан и няколко минути по-късно изведе в орбита кораба, превозващ астронавта от НАСА Крис Уилямс и руските космонавти Сергей Микаев и Сергей Куд-Сверчков.

Космическият кораб „Союз МС-28" трябва да се скачи с МКС около три часа след старта.

Уилямс, Микаев и Куд-Сверчков се очаква да прекарат 242 дни на орбиталната станция. По план екипажът трябва да се върне на Земята в края на юли. В хода на осеммесечната мисия са планирани над 40 научни експеримента, както и две излизания в открития космос.

НАСА съобщи, че това е първият космически полет за физика Крис Уилямс и военния пилот Сергей Микаев.

Куд-Сверчков ще пребивава на Международната космическа станция за втори път. Там двамата руски космонавти и американският астронавт ще се присъединят към колегите си от НАСА Майкъл Финк, Зена Кардман и Джони Ким, астронавта от Японската агенция за космически изследвания Кимия Юи и Сергей Рижиков, Алексей Зубрицки и Олег Платонов от Роскосмос.

НАСА съобщи още, че Крис Уилямс ще проведе научни изследвания и технологични демонстрации на МКС с цел да се насърчи изследването на космоса от човека и да се допринесе за живота на Земята.