Най-голямата банкова емисия облигации се търгува на БФБ от днес

Търговията с най-голямата банкова емисия облигации на Българската фондова борса започна днес, съобщават от борсата. Емисията MREL облигации в размер на 60 млн. евро е издадена от "Ти Би Ай Банк" (tbi bank). Емисията се състои от 3-годишни облигации (с опция за обратно изкупуване една година по-рано), с годишна лихва от 7 на сто, като борсовият код, под който ще се търгува, е TBIF.

"Листването на най-голямата MREL емисия у нас е силен знак за зрелостта и развитието на дълговия сегмент на капиталовия ни пазар. На годишна база отчитаме осезаем ръст на пазара на облигации на БФБ – както по брой емисии, така и по обем на набраното финансиране. За последните 2 години облигационните емисии на Борсата са нараснали два пъти. Интересът на инвеститорите към подобни инструменти се увеличава и това дава на българските компании и банки реална алтернатива за устойчиво финансиране", коментира изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов в рамките на церемонията по биене на камбаната, отбелязваща първия ден от старта на търговията на емисията облигации.

"Горди сме с подкрепата, която оказваме за развитието на местната общност от инвеститори и за изграждането на доверие в българския капиталов пазар. Влязохме в него преди четири години с първия ни публичен подчинен дълг и оттогава излизаме на пазара почти всяка година с все по-добри резултати. Само през тази година пласирахме близо 100 милиона евро. Това е страхотно постижение за екипа ни и силен знак за доверие от инвеститорите. Определено няма да спрем дотук", каза и изпълнителният директор на "Ти Би Ай Банк" Лукас Турса по време на церемонията, се посочва в съобщението.

По-рано през настоящата 2025 година банката издаде 3,5-годишни облигации на стойност 34 млн. евро.

*MREL представляват банкови облигации, отговарящи на регулаторното изискване за Минимално изискване за собствени средства и допустими пасиви.