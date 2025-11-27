МВФ очаква новата му програма за Украйна да стимулира външната подкрепа за страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новата програма на Международния валутен фонд (МВФ) за Украйна, договорена досега на експертно равнище, се очаква да стимулира мащабна външна подкрепа, за да помогне на страната да преодолее финансовите си затруднения, съобщи БТА по информация на сайта Укринформ.

„Споразумението обхваща набор от фискални и парични политики за стабилизиране на програмата, чиито цели включват поддържане на макроикономическата стабилност, възстановяване на устойчивостта на дълга и външната жизнеспособност, борба с корупцията и подобряване на управлението. Очаква се програмата да катализира мащабна външна подкрепа за преодоляване на финансовите дефицити на Украйна", заяви МВФ.

Фондът оценява, че в базовия сценарий общият финансов дефицит се изчислява на около 136,5 милиарда долара за периода 2026-2029 г. През 2026-2027 г. Украйна е изправена пред остатъчен финансов дефицит (като се вземат предвид съществуващите финансови ангажименти) от около 63 млрд. долара.

МВФ приветства всички усилия за осигуряване на траен мир. В зависимост от напредъка към решаване на войната, програмата за Украйна при необходимост ще бъде преразглеждана.

Украйна и МВФ постигнаха споразумение на експертно ниво за нова четиригодишна програма за подкрепа на стойност 8,2 млрд. долара, допълва агенцията.