"Софийска вода" ще пази обектите си от дронове

Стартира проектът за мини ВЕЦ-овете по довеждащите водопроводи на София

Работи се по иновативни проекти като оползотворяване на отпадъчна топлина от центрове за данни във "Веолия енерджи Варна"

Заради въвеждането на еврото е възможно някои услуги да са временно недостъпни в първите дни

С иновативни решения, разработени от български стартъп компании, ще си партнира "Софийска вода", част от групата "Веолия". Например антидрон защита за софийски обекти, изследване на големи колектори с дронове, интегрирано управление на енергийните системи.

Дружеството активно работи по въвеждането и на изкуствен интелект в дейностите си, за да ги направи по-ефективни, да се изпълняват с по-малко ресурси, да елиминират човешките грешки. Така например самоотчетите, които се подават от около 30-35% от клиентите, ще се правят автоматизирано.

Това обясни Любомир Филипов, директор "Стратегически партньорства и регулиране" в "Софийска вода" по време на годишна среща на дружеството с представители на медиите. В компанията се търсят иновативни проекти, служителите се насърчават да генерират идеи, обмисля се и създаването на звено за иновации. "Решихме да търсим добри идеи с предприемаческата среда и да ги скейлнем в рамките на групата. В партньорство сме с Endeavor - те селектираха за нас много стартъп и по-големи компании у нас и в Западните Балкани. Срещаме се с тях, за да видим решенията и продуктите им и дали можем да се възползваме и да направим партньорства с тях", обясни Филипов.

95% от инвестиционната програма за 2024 г. на дружеството е изпълнена, продължават договореностите със Софийска община. Подготвя се и нов бизнес план за 2027-2031 г., като част от плановете включват инвестиции в канализация, микрохидрогенератори, дигитализация, обясни изпълнителният директор Васил Тренев.

И допълни, че тази година стартира проектът за мини ВЕЦ-овете по довеждащите водопроводи на София. От 8 потенциални обекта за развитие на зелена енергия в крайна сметка са избрани два - пречиствателна станция "Бистрица" и на Панчарево. Плановете са през 2027 г. да са вече в експлоатация. Те ще генерират огромно количество електроенергия - 12 хил. мгвтч и ще спестят 8 хил. тона въглеродни емисии.

"Софийска вода" е на 1-во или 2-во място по развитие на зелена енергия в цялата група на "Веолия", която оперира в 40 държави по света, заяви Франсоа Деберг, изпълнителен директор на "Веолия България". Освен това сме на първо място по отношение на състава на жените в мениджърските екипи, като всяка година се състезаваме с Япония.

Работи се по иновативни проекти като оползотворяване на отпадъчна топлина от центрове за данни във "Веолия енерджи Варна", което експлоатира топлофикационната мрежа в града и предоставя услугата отопление и топла вода. Там миналата седмица започна отоплителния сезон.

В тази връзка Деберг съобщи, че преди два дни на международната среща на "Веолия" е обявена амбицията на групата да се превърне в лидер на топлофикационните услуги до 2030 г. Така например в полския град Поснан когеренигационна инсталация ще доставя 60% от топлинната енергия, работи се по проект по съхраняване на топлинна енергия, като 20% от нея ще е от геотермални източници.

"Веолия солюшънс България", която предоставя индустриални услуги и услуги за енергийна ефективност на сгради, увеличава с 40% приходите си, съобщи още Деберг. Дружеството е сключило много успешни договори като обслужването на Летище "Васил Левски" в София, както и обслужването на моловете в столицата, където осигурява технически услуги водоснабдяване, енергия, оптимизация.

Част от дискусията беше посветена и на предизвикателствата, свързани с въвеждането на еврото. Финансовият директор Анелия Илиева изрази увереност, че всяка сметка ще е коректно преизчислена и обеща честност и предвидимост за клиентите.

"Възможно е някои услуги да са временно недостъпни - онлайн или телефонният център, но ще се стараем да ги оправим в рамките на почивните дни в началото на годината. Иначе единствената промяна за клиентите ще е, че сметките ще са в евро, а не в лева", допълни търговският директор Борислав Георгиев.

Той изнесе данни, че плащанията в брой от клиенти още преобладават 50-52% от всички - 6% от тях на касите на дружеството, а останалите - през доставчици. Но кешовите плащания намаляват значително, като преди ковид те са представлявали над 70%. Отчита се 15-18% годишен ръст на онлайн плащания.





