Ако има устройство, което спокойно може да замени отделен фитнес тракер, туристическо оборудване, гмуркачески компютър, компас, навигация и стилен аксесоар, това е HUAWEI Watch Ultimate 2. Това е часовник, създаден не просто за активните хора, а за хората, които искат целият им ден – в движение, на работа, в морето, в планината или в залата – да бъде управляван от едно устройство, което едновременно изглежда като бижу и се държи като инструмент за професионалисти.

Премиум стил без компромис

Корпусът е с разпознаваем осмоъгълен дизайн – изтънчен, елегантен и мъжкарски. Течният метал с циркониева основа му дава здравина, каквато обикновените смартчасовници просто нямат.

Керамичният безел е обработен с нанотехнология, а стъклото е сапфирено. Резултатът е часовник, който не се страхува от удари, солена вода, температури или кал – и същевременно изглежда като дизайнерска серия.

Каишките от флуороеластомер прилягат меко и удобно на китката, не запарват и не се деформират. В комплекта HUAWEI Watch Ultimate 2 идва с два различни типа каишки – за ежедневна употреба и за приключенските пориви.

Стандартната каишка е предназначена за всекидневието, докато втората е значително по-дълга, проектирана специално за носене върху неопренов костюм. С това HUAWEI подчертават ориентацията на устройството към потребителите с активен, спортен или приключенски стил на живот.

На живо часовникът стои като комбинация между инструмент и луксозен аксесоар. Дисплеят е 1,5-инчов LTPO с умопомрачителни 3500 нита яркост - на пряко слънце е по-ясен от повечето телефони.

Непрекъсната комуникация - по всяко време и навсякъде

Удобството не е само в дизайна, а и в съвместимостта - моделът работи безпроблемно с Android и iOS устройства. Смарт функциите на часовника позволяват комуникацията да е непрестанна - независимо дали чрез съобщения или разговори. За използващите Android чатенето директно от китката е подсигурено от вградената QWERTY клавиатура. За съжаление, тя все още не е достъпна за iOS.

Когато обаче разговорът не търпи отлагане, часовникът спокойно поема ролята и на телефон. Поддръжката на SIM карта (ключова разлика с предишния Ultimate) означава, че можете да оставите смартфона у дома и въпреки това да останете напълно свързани.

А ако разговорът ви завари в най-екстремния шумен момент, не бива да се притеснявате. Вградената функция за ефективно потискане на шума около потребителя, позволява на отсрещната страна да чува по-ясно, без да е необходимо ръчно настройване на каквото и да било.

Гмуркане на 150 метра и първият в света със сонарно подводно съобщаване

Това не е просто водоустойчив часовник. Това е гмуркачески компютър, който позволява гмуркане до 150 метра – абсолютен рекорд за смарт часовници.

А най-впечатляващото е интегрираният минисонар, чрез който може да изпращате съобщения под вода до 30 метра разстояние. Реално - край на жестовете и светлинните сигнали. Можете да комуникирате директно с партньора си по гмуркане.

На екрана виждате цялата важна информация с един поглед - дълбочина, време, скорост, NDL, PO2 и др. След излизане всичко се записва в приложението Health за анализ.

Режим „Експедиция" за хората извън картата

HUAWEI Watch Ultimate 2 е за онези, които не просто ходят по планините, а изследват. Новата антена е значително по-мощна, а системата за позициониране поддържа двучестотна петсистемна GNSS технология. Това гарантира стабилен сигнал дори в тесни клисури или под гъста растителност.

В режим Expedition може да импортирате маршрути, да сваляте офлайн карти, да маркирате точно местоположение, да се върнете по най-безопасния път.

Това е реален инструмент за планинари, алпинисти и авантюристи.

Голф на професионално ниво на китката

За феновете на голфа има 17 000+ световни игрища със 3D изгледи, детайли на терена и траектория на удара. Часовникът анализира замах, сила, ъгъл и дава препоръки – преживяване, близко до собствен голф треньор.

Интелигентни жестове

С новите жестове можете да приемате обаждане с едно движение, да правите снимки дистанционно, да управлявате приложения на трети страни. Това прави ежедневната работа с устройството много по-интуитивна.

Батерия – истинският звяр

Това е може би най-големият плюс на часовника. Издържа до 18 часа гмуркане, 40 часа в експедиционен режим, 24 часа в голф режим, до 22 часа в режим бягане. А само 15 минути безжично зареждане ви дават ден използване. Бързо превключване между режим на пестене и стандартен режим става за 3 секунди.

Здравните функции – скрити, но мощни

Зад спортните и приключенските възможности стои и пълен пакет здравни инструменти. Има непрекъснато следене на сърдечния ритъм с нови, по-прецизни сензори, мониторинг на стреса, подобрен тракинг на съня (включително всички фази, смущения и препоръки), следене на кислорода в кръвта, оценка на физическата форма, EКГ функция, предупреждения при твърде висок или твърде нисък пулс. Към това са добавени анализ на бягането и походката, тракер за тренировки с водене на дневник и препоръки. Това не е просто фитнес тракер, а здравен инструмент, интегриран в премиум устройство.

Заключение

HUAWEI Watch Ultimate 2 е часовник, който е едновременно стилен аксесоар, приключенски инструмент и здравен монитор. Съчетава три свята – лукс, функционалност и професионални спортни възможности – по начин, който малко устройства успяват.

Подходящ за хора, които искат един часовник за всичко. За тези, които се движат, спортуват, гмуркат се, пътуват, планират маршрути, играят голф, но и държат на визия, която стои добре с костюм или спортна риза.

Ако търсите смарт часовник, който наистина да прави впечатление, но и да върши работа в най-суровите условия, HUAWEI Watch Ultimate 2 е сред най-добрите избори на пазара.