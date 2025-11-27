Община Златоград опровергава министър Иван Иванов за незаконни постройки върху Малка река

Сградите и обектите на река Малка река имат необходимите документи. Върху обект покриване на участък от Малка река между мост при ул. „Стефан Стамболов" до мост при ул. „Ахрида" няма построени никакви сгради и метални павилиони.

Това посочват от община Златоград като опровержение на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. В сряда той даде брифинг по повод извършени от ДНСК и агенцията по кадастър проверки, които показали, че от над 400 строителства в коритата на реки и дерета при 370 има нарушения.

Началникът на ДНСК Лиляна Петрова даде и конкретни примери, сред които и шест сгради и паркинг на Малка река в Златоград. "За повечето от тях са налични строителни книжа с изключение на един метален павилион, разположен върху подпорна стена. По данни на ДНСК обаче за строежите липсват задължителни становища от Басейнова дирекция и РИОСВ", съобщи Петрова.

Върху обект: „Покриване на участък от Малка река от о.т. 35 до о.т. 32 между мост при ул. „Стефан Стамболов" до мост при ул. „Ахрида" в гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян", няма построени никакви сгради и метални павилиони. За строителството на цитирания по-горе обект има издадено Разрешение за строеж № 58/27.10.2009 г., контрират от общината в официално опровержение до медиите.

Това било констатирано и при извършената на 20 ноември 2025 г. съвместна проверка от служители на РДНСК Смолян, служители на БДИБР и на Община Златоград, при която на са открити отклонения от одобрените проекти. Приложен е и констативен протокол от проверката.

И изброяват издадените документи, представени при издаване на строителното разрешение:

Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № СМ-021-ПР/2009 г. на РИОСВ – Смолян; Становище рег. № ПП-РЯ-4068/13.10.2009 г. на Областна дирекция на МВР – Смолян, сектор „Пътна полиция"; Становище рег. № РД-13-1132/06.10.2009 г. на Областно пътно управление – Смолян; Становище изх. № РД-09-112/01.04.2009 г. на Басейнова Дирекция за управление на водите на източнобеломорски район – Пловдив; Предварителен договор изх. № ПТ-14-553/20.10.2009 г. на „ВиК" – Смолян; Предварителен договор №662/15.10.2009 г. на ЕВН България Електроразпределение Пловдив АД; Становище от 22.10.20009 г. на РС „ПБС" – Златоград; Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170168/28.05.20098 г. на МОСВ – ИРБД. От главния архитект на Община Златоград, на 27.10.2009 г., е съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект по части: генплан; архитектура; конструкции: подобект „Транспортен мост"; конструкции подобект: „Покриване речно корито", част пътна; ВиК; геодезия –геодезическо заснемане, трасировъчен план и вертикална планировка; геология; хидрология; хидравлични изследвания; ПБЗ; авариен план да действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, за които е извършена ОСИП от „Екоинженеринг" ЕООД гр. Кърджали – комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежа от 27.10.2009 г. За обекта е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-СМ-32/21.11.2012 г. от Началника на РО „НСК" Смолян към РДНСК – Южен централен район.