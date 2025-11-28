Обсъждат три варианта за тунел под Петрохан - от 1,3 до 2,2 млрд. лв.

Пътят София - Монтана може да се даде и на концесия, ОВОС ще покаже засягат ли се защитени зони

Пътната агенция избира между три варианта за изграждане на автомобилен тунел под прохода Петрохан. Най-евтиният и къс тунел - само 7 километра, ще струва към 1,33 млрд. лв., вторият вариант е за 10-километров, който ще струва 1,67 млрд. лв., а третият - за 14-километров с цена от приблизително 2,26 млрд. лв.

Това стана ясно от пост във фейсбук на депутатката от ГЕРБ-СДС Росица Кирова, която се похвали в четвъртък късно вечерта, че е присъствала на технико-експертен съвет в Агенция “Пътна инфраструктура”, който е обсъждал трите варианта.

Става дума за идеен проект, който миналата година АПИ възложи за изработване чрез обществена поръчка. Целта на съвета е била да избере два от трите варианта, които да се подадат за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Тя трябва да покаже дали строителството засяга защитени зони и има ли нужда от компенсиращи мерки. В зависимост от резултата от нея ще се приеме един вариант, който впоследствие ще залегне и в обществена поръчка за възлагане на технически проект и за строителство.

Решението на АПИ ще стане ясно до седмица

В поста си Кирова, която е депутат от Видин, изтъква, че в понеделник заедно с шефа на регионалната комисия в парламента Николай Нанков са внесли предложение за промени в закона за държавния бюджет за догодина между първо и второ четене, според което 450 млн. евро от бюджет 2026 са предвидени за изграждане на скоростния път София - Монтана, част от който е и тунелът под Петрохан.

От поста на Кирова излиза, че когато екооценката бъде готова и ако е положителна,

остава само да се отчуждят 2600 имота

и да се изработи парцеларен план за пътя и тунела. Заключението ѝ е, че още до края на 2027 г. строителството на тунела може да се възложи.

Изявлението на депутатката обаче е направено часове преди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да нареди проектът за бюджет 2026 да бъде оттеглен. Всъщност 450-те милиона евро, за които пише Кирова, са част от парите, които в първоначалния вариант на бюджета за догодина бяха предвидени за разширение на западната дъга на Софийското околовръстно шосе, което от своя страна струва към 2 млрд. лв. за 8 километра. Именно този проект бе наречен от лидера на ПП Асен Василев “касичка на властта” и бе една от многото причини партията му да организира протестите срещу гласуването на бюджета, довели в четвъртък до оттеглянето му.

От друга страна, управляващите

разглеждат и възможността тунелът под Петрохан да се даде на концесия

и частна фирма да го изгради и експлоатира. Той бе включен в списък от 19 големи инфраструктурни проекта, за които през юни вицепремиерът Гроздан Караджов съобщи за първи път на форум за рестартиране на Северна България, организиран от Медийна платформа “24 часа”.

В сряда лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново напомни този факт, когато изложи пред журналисти мотивите за даването на тотото на концесия.

“Тунелът на Петрохан трябва да се построи. Държавата има ли 3 милиарда да го построи? Ето ви концесия. Който иска, да го направи”, каза в сряда Борисов и допълни, че пенсионните фондове били готови да инвестират в инфраструктура - това станало ясно след проведена наскоро среща.

Технико-експертният съвет, на който е присъствала депутатката, е разглеждал по същество и целия проект за пътя Монтана - София, който е свързан с тунела под Петрохан, за който също има три варианта.

Най-късото трасе за него е 95 км, но този вариант върви с най-скъпия 14-километров тунел. Вторият вариант с 10-километровия тунел е за път, който ще е дълъг около 99 километра и ще е скоростен, т.е. с две отделни платна с по две ленти в посока и с уширения през определено разстояние, в които да отбиват тировете.

Приблизително толкова е дълъг и предлаганият скоростен път, в който е най-евтиният и къс тунел, но той пък е с най-голям наклон от 5,5%.

Не е ясно обаче каква е сумата, необходима за целия път София - Монтана - по време на съвета, на който е присъствала Росица Кирова, са обсъждани цени само за тунела, става ясно от нейния пост във фейсбук.