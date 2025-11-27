Вучич: Петролната ни компания ще получи лиценз от САЩ и ще продължи дейността си

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че националната петролна компания на Сърбия НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври, ще получи лиценз от правителство на САЩ и ще продължи дейността си, предаде националната сръбска телевизия РТС.

Той каза това на съвместна пресконференция днес с унгарския премиер Виктор Орбан в северния сръбски град Суботица. В изявлението си Орбан увери Вучич, че Унгария ще сподели със Сърбия енергийните си ресурси.

„Ние сме подготвени и гражданите не трябва да се притесняват, държавата предприема всички мерки, една от които е сътрудничество с нашите унгарски приятели", каза Вучич и уточни, че освен решението на американското правителство за лиценза за НИС, за което е информиран, че е положително, се очаква решение и на Държавния департамент на САЩ.

"Ще споделим всичко (eнергийните си ресурси), което имаме, със Сърбия", каза Орбан в Суботица.

По време на общата пресконференция с Вучич, говорейки за енергийната ситуация в Унгария, Виктор Орбан заяви, че страната няма значителни находища на петрол и газ и че всъщност "живее от руски внос".

Унгарският премиер припомни, че е успял да получи от САЩ освобождаване на Унгария от американските санкции и обяви, че утре ще преговаря за петрол и газ в Москва.

Александър Вучич и Виктор Орбан се намират в Суботица, където им бе връчена награда от фондация „Ищван Пастор".

Двамата лидери се срещат в момент, когато от бе потвърдено, че унгарската петролна компания МОЛ е една от трите кандидатки да купят мажоритарния дял на руската страна в НИС.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди седмица, че е готова да продаде своя дял. Преди дни сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС, като посочи, че знае за трима кандидат купувачи, но без да ги назовава.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром".

НИС бе поставена на 10 януари под санкции от САЩ, които встъпиха в сила на 9 октомври, след като 8 пъти бяха отлагани.

От 25 ноември рафинерията в Панчево в близост до Белград работи на т.нар. "тих режим" преди съоръжението окончателно да спре, ако до часове НИС не получи лиценз за дейността си.