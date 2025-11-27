Кирил Вълчев: Изкуствен интелект ще превежда емисиите на БТА на чужди езици

Медийната комисия в Народното събрание изслуша директора на БТА, който кандидатства за втори 5-годишен мандат

Изкуствен интелект ще превежда емисиите на БТА на чужди езици, като сред тях ще бъдат включени езиците на съседните ни държави - гръцки, румънски, турски, също и албански заради коридор №8. Това е паневропейският транспортен коридор, който свързва Адриатическо море с Черно море през Албания, Северна Македония и България.

Идеята за изкуствения интелект е залегнала в концепцията на Кирил Вълчев за развитието на БТА през следващите 5 години, с която той се представи пред медийната комисия в Народното събрание. С нея сегашният генерален директор на БТА кандидатства за втори 5-годишен мандат на високия пост.

Впрочем още преди да приключи първия му мандат на 27 януари 2026 г. Вълчев ще прибави към правилата на БТА и нови - именно за използване на изкуствения интелект в агенцията. По думите му той има намерение през следващите 5 години да създаде институт към БТА по подобие на института "Ройтерс" - вид изследователско звено. Амбицията е този институт заедно с други институции у нас да разработи софтуер и приложения на изкуствения интелект (ИИ), които могат да бъдат използвани не само в БТА, а и от българските медии. Контролът обаче ще бъде възложен на естествения интелект.

Именно с ИИ доста бързо ще бъдат създавани и емисии на чужди езици. В концепцията на Вълчев е предвидено създаването и на аудио с изкуствен глас.

Директорът на БТА направи ретроспекция на дейността, промените и новостите, случили се в агенцията по време на първия му мандат. Когато той поема БТА, тя е имала 14 кореспондентски клуба, сега са 43 у нас и в чужбина. Има и на Антарктида, както и във всички околни страни.

От 1 декември ще има кореспондент и в Атина.

Кирил Вълчев сам обясни каква голяма промяна е постигната в БТА през изминалите 5 години, но сега е нужно да се постигне устойчивост. Затова и е нарекъл новата си програма "Постоянство и напредък".

Иначе още през 2022 г. достъпът до БТА става свободен, както Вълчев беше обещал в началото на първия си мандат. Той обясни, че през последната година има драматичен ръст в съдържанието на медията, най-вече като видео и снимки.

Същевременно агенцията има профили в 9 социални мрежи, като се обсъжда снапчат да е следващата, 10-а мрежа. Така от БТА се надяват, че ще стигнат и до младата аудитория.

Вълчев обясни, че БТА има партньорства с 50 агенции по света. По думите му обменът на новини е нужен, за да може не само новини от чуждите страни да присъстват у нас, но и България да присъства в чуждите новини.

Даде пример с големия писател Йордан Йовков, работил навремето в посолството в Букурещ и пращал всеки ден информация какво пише в румънските медии за България. Според Вълчев е важно да знаем какво се говори за страната ни в чужбина и е готов да обсъди подобна дейност с Министерството на външните работи.

В плановете му има и още една амбициозна цел - до средата на 2026 г. хартиените архиви на БТА да бъдат изцяло цифровизирани, а от огромния фотоархив на агенцията около 600 хил. снимки също да имат дигитален вариант.

Кирил Вълчев, който е единствен кандидат за директор на БТА, представи концепцията си пред медийната комисия за 20-ина минути. Никой от членовете й нямаше въпроси към него, но пък много от тях му благодариха не само за програмата му, но и за всичко, постигнато досега в агенцията.

За да получи Кирил Вълчев и втори мандат начело на БТА, предстои гласуване в пленарната зала на парламента.