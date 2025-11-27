КНСБ: Всички страни по бюджета трябва взаимно да се изслушваме и да направим компромис

Оттеглянето на бюджета и новия призив за диалог от страна на премиера Росен Желязков коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов пред NOVA NEWS. Той подчерта, че „оттегляне на бюджета" не е точен термин, а има замразяване на бюджетната процедура, защото по закон той не може да бъде изтеглен, след като е минал първо четене. „Може да се отмени второто четене пред комисията по бюджет и финанси и да се даде време на различните страни да дадат становища. В последствие може да придобие нов вид – да бъде по-балансиран", каза Костов.

Синдикалистът не е притеснен, че план-сметката може да не бъде приета до края на годината и напомни, че в последните години три бюджета са били приемани след настъпването на новата календарна година. Ако приемането прехвърли в януари, то тогава би се работило по бюджета за 2025 г.

Любослав Костов е на мнение, че не бива да се бърза, а да се даде достатъчно време, за да бъде балансирана сметката. Той призова страните взаимно да се вслушват в думите си и да бъде постигнат компромис. Политиката по доходите и минималната работна заплата остават червените линии за синдикатите, които смятат също, че максималният осигурителен доход трябва да расте. Костов изтъкна, че синдикатите са лесно предвидими, защото работата им е да защитават интересите на работещите и тяхната покупателна способност.

По отношение на нуждата от реформи в бюджета той се съгласи, че са нужни такива и може да се проведе разговор за незаетите щатни бройки и работещите в пенсионна възраст, но е нужен задълбочен анализ, за какъвто няма да има време сега.