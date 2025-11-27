Учени разработват технологии за отглеждане на растения на Луната и Марс

Учени са очертали пътна карта за отглеждане на растения с цел подпомагане на човешкото присъствие на Луната и Марс. Плановете включват технологии, които биха могли да подобрят производството на храни и в сухи региони на Земята, предаде агенция Синхуа, цитирайки проучване, публикувано в New Phytologist.

Проектът обединява повече от 40 учени от различни страни и космически агенции, за да се очертаят пробивите в науката, необходими за създаване на самоподдържащи се растителни системи, подходящи за осигуряване на живота на тези, които ще изследват дълбокия космос, се казва в съобщение на австралийския университет в Мелбърн. Тези системи ще гарантират пресни храни, ще пречистват водата и въздуха и ще подпомагат здравето и благополучието на астронавтите, посочват изследователите.

Пътната карта се основава на последните постижения в науките, на които се разчита да подпомогнат космическите проучвания. Такива са синтетичната биология и земеделието в контролирана среда, се казва още в съобщението на учените.

Изследователите заявиха, че работата ще е приоритетно свързана с мисията „Артемис" 3 на НАСА през 2027 г. Планирано е, след повече от 50-годишно прекъсване, с тази мисия до лунната повърхност да бъдат транспортирани хора. Предвижда се и отглеждане на растения на Луната и връщането им към Земята, съобщава БТА.

Проектирането на растителни системи за Луната ще даде нови идеи за подобряване на селското стопанство на Земята, каза съавторът на изследването, доцент Сигфредо Фуентес от Университета в Мелбърн. Фуентес, заедно с колеги от цял ​​свят, е изследвал как растенията могат да бъдат проектирани, адаптирани и наблюдавани така, че да виреят успешно в условия, характерни за Луната или Марс.

„Космосът ни подтиква да проектираме растителни системи, които са високоефективни и устойчиви и прецизно да ги наблюдаваме. Това ще помогне и за устойчивото отглеждане на храна в региони, градове и отдалечени общности на нашата планета, застрашени от суша", посочи също Фуентес, цитиран от Синхуа.