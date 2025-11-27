Европейските борси приключиха с повишения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските борси завършиха днешната търговска сесия с повишения, след като инвеститорите анализират регионалните и глобални икономически перспективи, предаде Си Ен Би Си.

Глобалните пазари тази седмица са подкрепени от нарастващите очаквания, че Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ ще понижи лихвите с четвърт процентен пункт (25 базисни пункта) на срещата си на 9–10 декември, според данни на „Си Ем И Федуоч туул“ (CME FedWatch tool), като търговците оценяват тази възможност на 84,9 на сто, пише БТА.

Във Франкфурт DAX нарасна с 41,74 пункта или 0,18 на сто до 23 767,96 пункта, а парижкият САС 40 прибави 3,04 пункта или 0,04 на сто до 8099,47 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 наддаде с 2,35 пункта или 0,02 на сто до 9693,93 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се увеличи с 0,79 пункта или 0,14 на сто до 575 пункта.

Акциите на германския производител на спортни стоки „Пума“ (Puma) поскъпнаха с 18,9 на сто, след като Блумбърг информира за интереса на потенциални купувачи, сред които китайската спортна мултинационална компания „Анта спортс“ (Anta Sports) .

Книжата на лидера в отбранителния сектор „Райнметал“ (Rheinmetall) прибавиха 1,24 на сто към стойността си, а тези на „Сааб“ (Saab) – с 2,5 на сто, като всяка от тях намали по-ранните си печалби през деня. Това се случва на фона на опитите на американските власти да посредничат за мирно споразумение между Русия и Украйна.

Книжата на „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk) поевтиняват с 1,5 на сто, обръщайки печалбите, постигнати в предишната сесия, след като вчера бе обявено, че ще бъдат намалени цените на техните най-продавани лекарства за диабет и отслабване „Оземпик“ (Ozempic) и „Уегови“ (Wegovy) за бенефициентите на програмите „Медикеър“ (Medicare) и „Медикейд“ (Medicaid) – на 274 долара, което е с 71 на сто по-ниско спрямо сегашната листова цена.

Доходността на британските държавни облигации се повиши, след като инвеститорите оценяват въздействието на дългоочаквания есенен бюджет на страната. Доходността по 10-годишните облигации се повиши с повече от 2 базисни пункта спрямо ранните нива през деня.

Финансовите пазари в САЩ, включително Уолстрийт, днес не работят по случай Деня на благодарността. Търговската сесия ще се възобнови със съкратена сесия утре.