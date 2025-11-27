Лондон издаде временен лиценз за компании да продължат дейността си с „Лукойл Интернешънъл“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към министерството на финансите на Великобритания издаде временен лиценз, позволяващ на компании да продължат дейността си с „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) – базираното в Австрия дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, което притежава чуждестранните активи на групата, включително тези в България, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лицензът е валиден до 26 февруари и разрешава извършването на плащания и други сделки при определени условия, като се подчертава, че средствата, дължими към „Лукойл“, остават замразени.

По-рано този месец Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.

Лицензът позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.