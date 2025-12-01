- Г-н Ли Дзъмин, темата на десетилетието е изкуственият интелект, къде е Хуауей като ИКТ компания?

- Мисията на Хуауей е да донесе дигиталния свят до всеки човек във всеки дом и всяка организация за един напълно свързан интелигентен свят. За да реализираме тази визия, ние непрекъснато разширяваме портфолиото от продукти, решения и услуги на компанията. В основата на Хуауей са научните изследвания, развитието и технологичният растеж. През юли 2021 г. стартира PANGU, голям езиков модел (ЛЛМ), предназначен за сектори като правителство, финанси, производство, минно дело и метеорология, използвайки Huawei Cloud решения. Кръстен на героя от китайската митология, създал света, той е изобретен за предприятия, които търсят предимства в ИИ индустрията. PANGU се фокусира върху изпълнението на задачи над творческата работа за разлика от традиционните модели, използвани за общи цели като чатботове, поезия и създаване на визуално съдържание.

- Можете ли да ни дадете пример за използването му?

- Хуауей си партнира с Европейския център за средносрочна прогноза на времето (ECMWF), за да стартира глобалния модел за прогнозиране с АИ - PANGU Weather. Точността на предвижданията на модела е изключителна. Един пример е използването в Мадагаскар, където PANGU спасява животи, като предупреждава рибарите, когато морето е бурно. Откакто Митао използва модела, за да подобри прогнозите си, смъртните случаи на рибари са намалели значително.

- Можете ли да ни разкажете повече за решенията на Хуауей в България – къде могат да се използват?

- Във всяка сфера на нашето ежедневие. Хуауей може да бъде надежден партньор в цифровизацията на публичния и частния сектор в България. Развитието на следващото поколение ИКТ специалисти, които ще дадат тласък на цифровата икономика, е от изключително значение за нас, затова изпълняваме различни проекти в тази посока. Последната ни инициатива е "Роботилница" – съвместен проект с Русенския университет "Ангел Кънчев". В 22 училища в Русе вече се провежда практическо обучение на деца по роботика. Компанията е реализирала успешни проекти в много сектори на икономиката, успешно си сътрудничихме с Acibadem City Clinic, където след внедряването на решенията на Хуауей, четирите болници в групата в страната вече имат по-ефективно управление на данните и промени във вътрешните операции, които подобряват грижите за пациентите и ускоряват медицинските решения. Като лидер в ИКТ индустрията, компанията разполага с впечатляващи възможности, които могат да бъдат внедрени и да улеснят както ежедневния ни живот, така и работните процеси на всеки бизнес. Чудесен пример в контекста на основната тема в България в момента – преходът към еврото, е Smart Retail - внедряването на електронния етикет на стелажа. В партньорство с някои от най-големите търговски вериги в страната успяхме да отговорим на всички техни изисквания да имат валутно превключване и показване на етикети с двойна валута. В световен мащаб имаме сътрудничество със световно известни модни брандове за модернизация на мрежовото им покритие. Имаме и множество случаи на дигитализиране на различни сектори от индустрията като Smart City и Smart Port. Особено в пристанищата, които са ключови центрове на търговията и логистиката, Хуауей е най-добрият партньор за създаване на по-добре свързана, по-интелигентна и по-автономна система.

- Какъв е ключът към успеха на Хуауей?

- В този бързо и постоянно развиващ се технологичен свят най-важното за нас е инвестицията в научноизследователска и развойна дейност. В Хуауей работят повече от 207 000 служители и повече от половината от тях са в сектора на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), в която през 2024 г. компанията инвестира 21,8 млрд. евро - 20,8% от годишните приходи. Инвестициите на компанията в НИРД през последното десетилетие възлизат на 151.4 млрд. евро. И вие можете да ги видите в нашите авангардни технологични решения и най-важното с високо качество, което според нас е ключовото предимство на Хуауей и приоритет от самото създаване на компанията. С това целим да се отличава всеки продукт от нашето портфолио, защото най-важната и основна ценност за Хуауей е да бъде компания, ориентирана към клиентите. Потребителите имат огромно разнообразие от възможности за избор в устройства като Huawei Mate 80 Series с мощен хардуер, стилен дизайн и най-яркия дисплей на смартфон в света, а също и Huawei Mate XT със своя новаторски троен сгъваем дисплей, а с най-новото стартиране, станахме първата компания за смартфони, която въведе две сгъваеми устройства в тази категория. В този списък можем да добавим Fold Matebook – лаптопът, "проектиран да направи повече с по-малко". Не на последно място – автомобилът Хуауей. Компанията предоставя интелигентни компоненти и системи за автономни превозни средства, помагайки на производителите да произвеждат автомобили, които са по-добри, по-безопасни и по-чисти. Хуауей не спира да проучва и предлага нови технологии, които променят фундаментално потребителския опит и бизнеса.