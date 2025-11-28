"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международна организация по миграция мисия за България обявява публична покана за избор на изпълнител

С предмет „Доставка на материали и пособия за започване на учебната година“ по проект BG65AMPR001-2.001-0003 „Информационни центрове за мигранти - подкрепа за социално включване на мигранти в България“ по договор № 812108-62/10.09.2024 г. и проект BG65AMPR001-1.003-0001 „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“ по договор № 812108-2/30.01.2025г., финансирани от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://eufunds.bg/bg

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 2359 ч на 10.12.2025 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 1000 ч. на 12.12.2025 г. в офиса на Международна организация по миграция.