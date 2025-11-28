Кънчо Стойчев: ПП-ДБ отпуши вакханалията с бюджета през 2021 г.

"Протестът по темата бюджет се отметна и отиде в друга посока. Защото той бе организиран от Асоциацията на индустриалния капитан. АИКБ не се занимава с политика. Но ПП-ДБ го яхна с политически искания. А ние просто искаме по-добри условия за бизнес. А точно ПП-ДБ отпушиха тази вакханалията през 2021. И това е важното хора да го знаят. Трябва да се махнат автоматизмите, защото в противен случай фалитът на България е близо", заяви Кънчо Стойчев по Нова тв.

"Допусна се огромна ескалация на разходната част през последните години. А трябва да се търсят приходи. Трябва да отпаднат автоматичите принципи за заплатите. Ние сме в тежка ситуация", заяви бившата социална министърка Христина Христова.

Според Стойчев само със съкращението на 5500 кухи щатове и още толкова полукухи се покрива 1 милиард лева.