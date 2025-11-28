ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лимитирана серия от златни лири пусна Гърция на па...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21803237 www.24chasa.bg

Кънчо Стойчев: ПП-ДБ отпуши вакханалията с бюджета през 2021 г.

2856
Кънчо Стойчев КАДЪР: bTV

"Протестът по темата бюджет се отметна и отиде в друга посока. Защото той бе организиран от Асоциацията на индустриалния капитан. АИКБ не се занимава с политика. Но ПП-ДБ го яхна с политически искания. А ние просто искаме по-добри условия за бизнес. А точно ПП-ДБ отпушиха тази вакханалията през 2021. И това е важното хора да го знаят. Трябва да се махнат автоматизмите, защото в противен случай фалитът на България е близо", заяви Кънчо Стойчев по Нова тв.

"Допусна се огромна ескалация на разходната част през последните години. А трябва да се търсят приходи. Трябва да отпаднат автоматичите принципи за заплатите. Ние сме в тежка ситуация", заяви бившата социална министърка Христина Христова.

Според Стойчев само със съкращението на 5500 кухи щатове и още толкова полукухи се покрива 1 милиард лева.

Кънчо Стойчев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание