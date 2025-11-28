Любомир Дацов: Няма кой знае какво да се направи с бюджета

В нормалния свят би трябвало да има оставки след такова нещо, защото определено има виновни за всичко това, което се случи, но това е и въпрос на политическа култура във всяка държава.

Това мнение изказа пред БНР Любомир Дацов - член на Фискалния съвет, относно изтегления за преработване бюджет за 2026 г.

Той коментира и изявлението на лидера на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, че левицата може да преосмисли участието си в управлението, ако бъдат поставени под риск социални придобивки:

"Тези заявления ми изглеждат не много уместни, не много на място. Мисля, че е стрелба във въздуха едно такова заявление, още повече ако погледнем ролята на БСП в това правителство и как са се окопали на определени места".

Според него в подновените разговори по бюджета работодателите няма да бъдат разединени:

"Те до този момент действаха организирано и заедно. Не бива да бъдат делени, макар че една част от тях показаха недоволството си много по-ярко".

Не можем да очакваме нещо съществено в момента от това, което ще се случи, смята Дацов. По думите му това е политическо отиграване на ситуацията от страна на управляващите:

"Борисов отиграва тази ситуация умно, за разлика от БСП и останалите партньори, които в един момент заради някои от дребните им прищевки просто изглеждат нацупени".

Няма кой знае какво да се направи с бюджета, подчерта експертът в интервю за предаването "Преди всички" и обясни:

"След 8 месеца работа по него или поне 2 интензивно, няма как някои неща да бъдат прекроени за 15 дни. Бюджетът има много съществени недостатъци и те не могат да бъдат отстранени просто със сядане на масата за 1 ден".

По думите му "бюджетът трябва да бъде внесен с бюджетна цел между 1,5 – 2,5%, за да бъде що годе адекватен на някакви икономически условия". "Но това означава, че някой трябва да отговори откъде намира 7% от БВП преструктуриране на разходната част. Това е една безкрайно амбициозна цел. Аз говоря, ако от приходната част трябва да отпаднат първо измислените приходи като очаквания, а не реални, и от друга страна това, което беше заложено като вдигане на социални осигуровки и всякакви неща. Имаме много съществен проблем в разходната част и там няма да е достатъчно само махането на автоматичните формули, макар че това е абсолютно задължително да се случи. Трябва да има преглед на субсидиите, трябва да има преглед на различните видове политики, трябва да се прецени в капиталовата програма колко от тези проекти заслужава изобщо да стоят там. Има много възможности за спестяване в този бюджет, дори без да се влиза всъщност в истинската част – че трябва да бъдат направени структурни реформи в бюджета", коментира Любомир Дацов.

Той обясни за данъчната система в България и изказа мнението си, че повечето от западните държави могат да копират българската система.

"Основните проблеми при нас са в ефективността на събиране на данъците. За това, че системите извън модела на облагане са обрасли с всякакви допълнителни изисквания.