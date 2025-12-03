Дори да сте пропуснали всички предложения за Black Friday и Cyber Monday, няма място за притеснение. Има още много активни промоции в Godeal24 тази седмица. Все още можете да вземете оригинални и евтини лицензи за Microsoft Office или Windows на най-ниската цена по време на Godeal24 Cyber Week Sale.
Можете да получите доживотен достъп до MS Office Professional 2021 само за 29.28€ (ред. 249€) през следващите няколко дни. С този лиценз получавате основните настолни приложения на Office — точно това, което повечето потребители имат предвид, когато купуват или лицензираат Microsoft Office: Word за работа с дълги текстове, Excel за електронни таблици, PowerPoint за презентации, Outlook за управление на имейли и календари, Access за създаване на бази данни и други.
Office 2021 предлага интерфейс с лента (ribbon-based), който осигурява бърз достъп до всички налични функции, инструменти и персонализации. Можете да сте спокойни, знаейки че всичко е преработено така, че да бъде полезно за всички — от дизайнери до анализатори на данни. Тази оферта е налична само за ограничено време, така че побързайте, за да се възползвате от ненадминатата цена!
Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC – 29.28 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 2 Keys – 56.56€ (Only 28.28€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 3 Keys – 78.84€ (Only 26.28€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 5 PCs – 125.28€ (Only 25.06€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC – 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC – 18.29€
- MS Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€ (Reg. 299€)
Освен това доживотният лиценз за Windows 11 Professional също пада до 12.28€ (ред. 199€) тази седмица. Windows 11 Pro предоставя на вашия компютър сигурен и модерен интерфейс с инструменти за продуктивност като Snap Layouts и множество десктопи. BitLocker криптиране на устройства, поддръжка на TPM 2.0 и Smart App Control помагат да защитите вашите данни и да предотвратите неоторизиран достъп.
Copilot, вграденият AI асистент, може да отваря приложения, да обобщава съдържание и да променя настройки директно от лентата на задачите. Надстройте още днес — преди офертите да изчезнат!
Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows OS от 10€.
- Windows 11 Professional Key – 12.28€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.28€ (Only 12.14€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 34.28€ (Only 11.43€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys – 52.98€(Only 10.60€ /Key)
- Windows 11 Home Key – 12.08€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон “GG62”)
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 36.20€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 31.64€
Wholesale Deals, Unbeatable Prices!
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон “GG50”)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 14.99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 12.81€
- Windows Server 2025 Standard – 31.49€
- Windows Server 2022 Standard - 26.13€
- Windows Server 2019 Standard – 25.01€
В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемното пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, който изпраща вашия софтуер директно на вашия имейл в рамките на секунди след покупката. Плюс това, с оценка TrustPilot 98% Отличен и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.
Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и че можете да използвате продукта без проблеми!
Свържете се с Godeal24: [email protected]