Възползвайте се от тази оферта за ограничено време за MS Office 2021 и Windows 11 от 12€!

Дори да сте пропуснали всички предложения за Black Friday и Cyber Monday, няма място за притеснение. Има още много активни промоции в Godeal24 тази седмица. Все още можете да вземете оригинални и евтини лицензи за Microsoft Office или Windows на най-ниската цена по време на Godeal24 Cyber Week Sale.

Можете да получите доживотен достъп до MS Office Professional 2021 само за 29.28€ (ред. 249€) през следващите няколко дни. С този лиценз получавате основните настолни приложения на Office — точно това, което повечето потребители имат предвид, когато купуват или лицензираат Microsoft Office: Word за работа с дълги текстове, Excel за електронни таблици, PowerPoint за презентации, Outlook за управление на имейли и календари, Access за създаване на бази данни и други.

Office 2021 предлага интерфейс с лента (ribbon-based), който осигурява бърз достъп до всички налични функции, инструменти и персонализации. Можете да сте спокойни, знаейки че всичко е преработено така, че да бъде полезно за всички — от дизайнери до анализатори на данни. Тази оферта е налична само за ограничено време, така че побързайте, за да се възползвате от ненадминатата цена! 

Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!

Освен това доживотният лиценз за Windows 11 Professional също пада до 12.28€ (ред. 199€) тази седмица. Windows 11 Pro предоставя на вашия компютър сигурен и модерен интерфейс с инструменти за продуктивност като Snap Layouts и множество десктопи. BitLocker криптиране на устройства, поддръжка на TPM 2.0 и Smart App Control помагат да защитите вашите данни и да предотвратите неоторизиран достъп.

Copilot, вграденият AI асистент, може да отваря приложения, да обобщава съдържание и да променя настройки директно от лентата на задачите. Надстройте още днес — преди офертите да изчезнат! 

Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows OS от 10€. 

 

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон “GG62”)

Wholesale Deals, Unbeatable Prices!

 

До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон “GG50”) 

В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемното пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, който изпраща вашия софтуер директно на вашия имейл в рамките на секунди след покупката. Плюс това, с оценка TrustPilot 98% Отличен и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.

Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и че можете да използвате продукта без проблеми!

Свържете се с Godeal24: [email protected]

