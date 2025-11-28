Дончо Барбалов: Европейската закрила ще повиши популярността на редица български продукти в ЕС

Тази седмица Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. Получаването на европейска закрила ще повиши популярността и разпознаваемостта, в рамките на целия Европейски съюз, на редица български продукти, които дължат своите уникални качества, характеристики и автентичност на географския си произход, който се свързва с България. Това пише във фейсбук зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

"Проекта е разработен основно от експерти на Патентното ведомство и внесен от Министерски съвет има за цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411, с който се установява единна европейска закрила на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, която следва да замени националната защита.

С влизането в сила на Регламента регистрацията на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти вече ще може да се извършва единствено на европейско ниво.

Законопроектът предвижда функциите на компетентен орган да се осъществява от Патентното ведомство. Дейността на ведомствотото ще се подпомага от постоянна действаща междуведомствена консултативна комисия, с включени представители на държавни органи и публичноправни организации.