ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С леки спадове започна последната ноемврийска сеси...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21803622 www.24chasa.bg

Дончо Барбалов: Европейската закрила ще повиши популярността на редица български продукти в ЕС

1344
КАДЪР: Фейсбук/Dontcho Barbalov

Тази седмица Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. Получаването на европейска закрила ще повиши популярността и разпознаваемостта, в рамките на целия Европейски съюз, на редица български продукти, които дължат своите уникални качества, характеристики и автентичност на географския си произход, който се свързва с България. Това пише във фейсбук зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

"Проекта е разработен основно от експерти на Патентното ведомство и внесен от Министерски съвет има за цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411, с който се установява единна европейска закрила на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, която следва да замени националната защита.

С влизането в сила на Регламента регистрацията на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти вече ще може да се извършва единствено на европейско ниво.

Законопроектът предвижда функциите на компетентен орган да се осъществява от Патентното ведомство. Дейността на ведомствотото ще се подпомага от постоянна действаща междуведомствена консултативна комисия, с включени представители на държавни органи и публичноправни организации.

Законопроектът предвижда микро, малките и средните предприятия, които се очаква да бъдат основните заявители и ползватели на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, да заплащат намалени такси в размер 50 на сто", пише още той. 

Тази седмица Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и...

Публикувахте от Dontcho Barbalov в Четвъртък, 27 ноември 2025 г.

КАДЪР: Фейсбук/Dontcho Barbalov

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.