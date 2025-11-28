Гроздан Караджов: Свързваме Черно с Егейско и Балтийско море през Пловдив

Вицепремиерът и министър на транспорта взе участие на форум "Южна България - рестарт и постижими цели", на който Медийната платформа "24 часа" събира местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона

Пловдив и Южна България вече са част от новия стратегически коридор „Черно море – Егейско море - Балтийско море". Заедно с колегите ми от Гърция и Румъния през следващата седмица в Брюксел ще подпишем рамката за регионално сътрудничество, която ще ускори планирането, финансирането и изграждането на новите трансгранични направления от европейските фондове.

Това каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов на форумът "Южна България - рестарт и постижими цели", на който Медийната платформа "24 часа" събира днес местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона.

Караджов изброи и връзките, които ще бъдат изградени, като те включват не само железопътни, но и пътни проекти. Тези коридори включват и два нови моста над Дунав при Силистра и Никопол. И така България най-сетне ще преодолее препятствието Дунав.

1. Западна ос: Атина – Солун – Промахон – Кулата – София – Видин/Калафат – Крайова – Букурещ

Това е традиционният Балкански коридор, който свързва Гърция с Централна Европа през България. Усилията ни са насочени към увеличаване на капацитета, модернизация на железопътната инфраструктура и подобряване на граничните пунктове. Това е традиционният Балкански коридор, който минава само през страни от ЕС. Ние го забавихме над 25 години и ако не го изградим, той ще ни заобиколи през Северна Македония, или както го наричам - китайското трасе, разясни Караджов.

2. Централна ос: Солун/Александруполис – Орменио – Свиленград – Пловдив - Русе/Гюргево – Букурещ – Сирет (Румъния/Украйна) – Унгени (Румъния/Молдова)

Критично направление за товарните потоци, заобикалящи рисковите маршрути в Черно море. То осигурява директна връзка между Егейско море, Дунав и Североизточна Европа.

3. Източна ос (актуализирана): Истанбул – Малко Търново – Бургас – Варна – Констанца

Това е новото южно-северно трасе, което свързва турския мегахъб Истанбул с българските черноморски пристанища и с румънския порт Констанца. То не просто разширява логистичната карта – то поставя България в центъра на регионалната свързаност между Азия, Черно море и Европа. Според вицепремиера Караджов този маршрут ще разтовари и трафика през Босфора.

В началото на 2026 г. ще открием процедура за избор на концесионер на летище Пловдив. Анализите се финализират.

Причината е проста: летището има нужда от модернизация, от значителни инвестиции, от нови услуги и повече капацитет. Бюджетът не може да осигури тези ресурси, но чрез концесия те могат да бъдат привлечени целенасочено и бързо. Това означава повече пътници, повече товари, повече възможности за региона.

Пловдив винаги е бил кръстопът. Още от тракийски и римски времена градът е естествен център на големия път Via Diagonalis, свързващ Тракия с Егейско и Мраморно море.

Днес той отново е в сърцето на транспортната карта на България и Европа. Единственият друг подобен град е София, подчерта в изказването си Гроздан Караджов.

"Пловдив е включен в основната Трансевропейска транспортна мрежа. Пресичат се две магистрали, две железопътни скоростни линии, огромна индустриална зона, логистични хъбове, интермодален терминал. Това не е просто география – това е добра инфраструктура, която прави Пловдив естествен транспортен център на цяла Южна България.

Южна България е и регионът с най-големи инвестиции в модернизация на железопътна и пътна инфраструктура – от 2007 г. досега, през трите оперативни програми „Транспорт", огромната част от тези инвестиции са именно тук и те са двигателят на растежа, който наблюдаваме. Проекти, които дават по-висока скорост, по-голяма безопасност, по-надеждна свързаност.

Тук се събират няколко големи товарни потока. Единият е от Турция към Северозападна Европа, другият е от Гърция към Северна и Централна Европа.

Те превръщат Пловдив и региона в ядро на международните товарни потоци между Турция и Европа, между Гърция и Централна и Северна Европа.

Само преди десет години имаше скептици, които казваха

„Защо ни е интермодален терминал?", „Защо ще се отдава на концесия?" Днес фактите говорят сами: терминалът всяка година надхвърля 2–3 пъти прогнозите, с които започнахме. А модернизираната линия Пловдив–Свиленград вече се задъхва от растящия трафик. Това е успех – за града, за бизнеса, за държавата", добави вицепремиерът и министър на транспорта в изказването си на форума.

"Перспективите не спират. Те се разширяват. Днес мога уверено да кажа, че Южна България навлиза в нов етап на развитие.

Паралелно с транспортната модернизация ние изграждаме и цифровите коридори на Южна България.

В област Пловдив предстои изграждането на над 390 км високоефективни оптични мрежи. Те ще свържат общините Кричим, Перущица, Съединение, Сопот, Карлово, Хисаря, Калояново, Първомай и Лъки. Освен това над 55 000 жители на малки и отдалечени места ще получат много бърза 5G свързаност. Това означава електронни услуги, дистанционна работа, модерно образование и бизнес, който не зависи от разстоянието", посочи Караджов като следващите стъпки за развитие на региона на Пловдив.

"Пазарджик, Смолян и Хасково са трите опорни стълба на Южна България. Днес тук са и областните управители на Пазарджик, Смолян и Хасково. Южна България е силна, когато регионите работят заедно. И затова ще споделя предстоящи инвестиции и за тези три области.

В област Пазарджик е започнало изграждане на близо 190 км високоефективна оптична свързаност. Към държавната мрежа свързваме Сърница, Ракитово, Батак, Пещера, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово. За над 26 000 души ще осигурим съвременна 5G свързаност – важна стъпка за преодоляване на различията между по-големите градове и малките общини.Това означава достъп до административни услуги, дистанционно образование и бизнес, който може да се развива от всяка точка.

В област Смолян е започнало изграждане на над 220 км високоефективна оптична свързаност. Към държавната мрежа ще бъдат свързани Доспат, Борино, Девин и Чепеларе. Ще осигурим и свързаност към ГКПП Златоград, който е важен за трансграничния трафик към Гърция. За над 27 000 души ще осигурим много бърза 5G свързаност. Така за първи път ще има надеждна свързаност на ГКПП "Златоград".

Област Хасково е един от регионите, където ще навлезе най-широко инвестицията в цифрова свързаност. Започва разполагането на над 200 км нова високоефективна оптична мрежа", каза още Гроздан Караджов.

Към държавната мрежа свързваме Димитровград, Любимец, Маджарово, Ивайловград, Свиленград. Ще осигурим свързаност и към ГКПП Ивайловград и ГКПП Свиленград – два от най-натоварените ни пунктове. Това ще гарантира комфортно пътуване за хората, ефективен контрол и проследимост на влизащите товари. За близо 10 000 души ще осигурим много бърза 5G свързаност, така че най-южните ни общини да имат равен достъп до комуникации, услуги и образование, разясни вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията.

Пловдив и всички съседни области са част от обща стратегия:

регион, който е свързан, балансиран, достъпен и конкурентен; регион, който расте заедно, добави той.

Тук, от Пловдив, се вижда не само какво сме направили, но и накъде вървим: към държава, в която свързаността дава сила, инфраструктурата ускорява растежа, а регионите – бъдеще.

"Ако погледнете отвисоко какво се случва, всичко хубаво се случва около магистралите", подчерта Гроздан Караджов. Ако не започнем съвсем скоро да разширим магистрала "Тракия" между София и Пловдив, тя вече не може да поема трафика, заяви той и добави, че тази година трафикът се е увеличил с 25%, а след 4 години ще имаме двоен трафик. Според него при това претоварване магистралата няма да е безопасна, ако остане в сегашния си габарит.

Преди години едно правителство спря тунела под Шипка и преди седмица е издадено разрешение за строеж от Габрово към входа на тунела и това ще размрази най-пряката връзка между Северна България и Пловдив, включи се и Томислав Дончев.

Двама вицепремиери - министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев и на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, участват в дискусията в Културния дом "Борис Христов".

Домакин на събитието, което е част от националната кампания на "24 часа" "Общините - перспектива 2027", е кметът на Пловдив Костадин Димитров. Участват и десетки негови колеги от региона.

Партньори на форума са "Електрохолд", "Виваком", Пощенска банка, КЦМ, "Филип Морис", "Аурубис" и "Сиском".