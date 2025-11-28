Очакват над 530 млн. лв. от онлайн продажби около Черния петък

Онлайн продажби за над 530 млн. лева прогнозира Българската Е-комерс Асоциация за ноември в кампанията за Черния петък. Само за периода 14-16 ноември онлайн продажбите са над 340 млн. лева, като до края на ноември прогнозните данни сочат реализация на онлайн продажби на стойност над 530 млн. лева. Това е съобщил председателят на Асоциацията Жанет Найденова пред БТА. По думите й през последните години кампанията се наложи на българския онлайн пазар като най-голямата за годината с най-големите отстъпки и продължава да се асоциира основно с онлайн покупки.

Тенденция тази година e, че над 50 процента от направените поръчки в цялата страна са доставени до автоматични шкафчета, което според асоциацията показва предпочитанието на клиентите към бързо, удобно и безконтактно получаване на пратки в удобно за тях време.

Жанет Найденова съобщи, че браншови организации предлагат спешно въвеждане на национално ниво на такса за обработка, приложима за пратки с произход извън Европейския съюз, за да се избегне освобождаване от данъци за пратки под 150 евро. Въвеждането на такса за обработка е справедлива, ефективна и необходима мярка в контекста на последните развития, допринасяща за защитата на местния бизнес и за увеличаване на бюджетните приходи. Тази такса на база прогнозните данни за 2025 г. от над 30 млн. доставени пратки в България до крайни потребители от платформи от Азия, би генерирала над 150 млн. евро в бюджет 2026, посочи тя.