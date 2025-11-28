Томислав Дончев: 4 млрд. лв. сме вложили в икономиката за 2025 г., 55% от инвестициите - във високи технологии

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев участва във форума "Южна България - рестарт и постижими цели", на който Медийната платформа "24 часа" събира местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона

Българската икономика е в трансформация. От началото на 2025 г. 55% от инвестициите и 79% от работните места са във високотехнологичния сектор - на прав път сме. От началото на годината сме инвестирали 4 млрд. лв. в българската икономика. По-голямата част от Плана за възстановяване, а останалото - от оперативни програми.

Това изтъкна вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Той взе участие във форума "Южна България - рестарт и постижими цели", на който Медийната платформа "24 часа" събира местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона.

Дончев отбеляза, че българската икономика е интегрирана на европейските пазари, конкурентни сме, завоювали сме позиции. При приемането ни в ЕС БВП на глава от населението, отнесен към средния за съюза, е бил 31%, а сега е 66% - това е ръст от 4 пъти в номинално изражение. Вицепремиерът обаче пожела да достигнем до 75-80% за по-кратко време - поне в следващите 5 години.

"Но нямаме нужда от такъв захаросан разказ, а базиран на предизвикателства и как да гоним по-амбициозни цели. Дотук беше лесно - ниски данъци, оперативни разходи, свързаност, повишаване на конкурентоспособността. Оттук нататък става все по-сложно. Образованието се превръща в ключов критерий за икономиката. Индустриални зони, ускоряване на инвестиционния процес, но най-вече миграцията към индустрии с по-висока добавена стойност - това е много по-трудно от строителството на един инфраструктурен обект. С хора се работи трудно, с инертни материали и бетон е лесно", отбеляза вицепремиерът.

И наблегна специално на професионално образование, защото спешно ни трябват квалифицирани работници. А то не е атрактивно, защото нито децата, нито родителите подозират, че има българска индустрия. Общата ни задача е тя да е по-видима.

Втори приоритет е регионалното развитие. По думите му имаме структурен проблем - силна централна и силна местна власт са важни за всеки гражданин, а у нас няма истинско местно и средно ниво. Поне половината от проблемите са на регионално ниво - за него теоретично отговаря областният управител, но той няма бюджет и правомощия. Затова трябва обществен дебат, с който да се работи за по-силно регионално ниво.

Този проблем се проявява дори и на ниво статистически данни. Основните интервенции са на ниво община, а статистическият институт не дава данни за БВП на глава от населението за общините. "Доброто управление е базиранно на данни, а ние не винаги имаме достатъчно". Дори в най-богатите области имаме бедни общини, което изкривява картината. Такъв е случаят и с новите данни от Евростат, че Южен централен вече е най-бедният регион у нас.

Томислав Дончев похвали Пловдив като една от малкото области, в които нещата са се случили като по учебник - има силен градски център, привлекателна е с култура, туризъм, индустриални мощности. Тъжното е, че това се е случило на много малко места в България.

Домакин на събитието, което е част от националната кампания на "24 часа" "Общините - перспектива 2027", е кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Партньори на форума са "Електрохолд", "Виваком", Пощенска банка, КЦМ, "Филип Морис", "Аурубис" и "Сиском".