С леки спадове започна последната ноемврийска сесия на европейските пазари

С лек спад в котировките започват европейските пазари последната за нестабилния ноември сесия, предават Си Ен Би Си и БТА. Паневропейският индекс Stoxx 600 започна с повишение, но бързо обърна посоката, като основните борси и сектори отчетоха разнопосочни движения към 11:00 часа българско време. Водещият за еврозоната индекс Euro STOXX 50 губи 0,06 на сто, но от началото на седмицата е добавил 2,36 на сто към стойността си. За годината бенчмаркът е нараснал с цели 14,97 на сто.

Френският CAC 40 е леко надолу с 0,4 на сто, във Франкфурт на Майн германският Dax отстъпва с 0,15 на сто, докато в Милано FTSE MIB губи 0,05 на сто. Единственият борсов параметър на зелено в Европа е лондонският FTSE 100, който добавя 0,14 на сто.

Ноември беше динамичен за акциите на Стария континент, след като опасенията от преувеличени оценки на свързаните с изкуствения интелект компании предизвикваха последователни възходи и спадове. Към тях се добавиха ефектите от изминалия отчетен сезон и несигурността около бъдещата парична политика. Въпреки това глобалните пазари получиха подкрепа през седмицата заради засилващите се очаквания, че Управлението за федералния резерв на САЩ може да понижи лихвите на заседанието си на 9–10 декември.

Сред най-силно представящите се компании беше „Деливъри Хиро" (Delivery Hero), чиито акции поскъпнаха със 7,3 процента, след като Блумбърг съобщи, че акционери са призовали за стратегически преглед.

Британската авиокомпания „Изи Джет" (EasyJet) отбеляза ръст от 2,2 процента, като инвеститорите продължиха да реагират на позитивните ѝ финансови резултати, публикувани в сряда, когато превозвачът повиши прогнозата си за печалбата, предимно заради пакетните почивки.

Акциите на германската „Пума" (Puma) поскъпнаха с над 18 процента в четвъртък след медийни съобщения, че китайската мултинационална компания „Анта Спортс" (Anta Sports) подготвя оферта за придобиване. В началото на търговията в петък обаче книжата се понижиха с 0,7 процента.

Инвеститорите следяха отблизо и движението на акциите в отбранителния сектор, докато американските власти продължават да посредничат за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна. Руският президент Владимир Путин заяви в четвъртък, че страната му е готова за „сериозни преговори". Индексът Stoxx Aerospace and Defense се търгуваше под равнището на предходната сесия.

Индексът Stoxx 600 все пак записа положителен ноември – пети пореден месец на ръст. Акциите от сектор здравеопазване бяха сред най-силните, като „Рош" (Roche) и „Байер" (Bayer) се представиха добре след силни клинични резултати. Френската „Абивакс" (Abivax) отчете повишение от над 1000 процента от началото на годината на фона на обещаващи данни за медикамент срещу улцерозен колит.

Цените на технологичните компании се колебаят, тъй като опасенията от балон, подхранван от изкуствения интелект, и по-високите оценки в САЩ оказаха натиск и върху европейските пазари. Ей Ес Ем Ай (ASMI), доставчик на оборудване за производители на чипове, отчете спад от близо 15 процента за месеца, докато нидерландската Ей Ес Ем Ел (ASML) се понижи с около 2 процента за същия период. В петък Ей Ес Ем Ай е нагоре с 0,4 процента, докато Ей Ес Ем Ел е почти без промяна.

В отбранителния сектор германската „Хенсолт" (Hensoldt) отчита спад с близо 25 процента през месеца след по-слаби от очакваното прогнози, представени по време на Деня на капиталовите пазари.

По отношение на макроданните няколко европейски държави се очаква да публикуват предварителни данни за инфлацията в петък. Междувременно данните за производството на автомобили във Великобритания, оповестени от Асоциацията на производителите и търговците на автомобили, показаха спад от 23,8 процента на годишна база през октомври 2025 г. след кибератака срещу „Джагуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover), която блокира производството за повече от две седмици.

Френската икономика е регистрирала ръст през третото тримесечие, показаха по-рано днес окончателните данни на Националния статистически институт ИНСЕЕ (INSEE). Те потвърждават предварителните данни за увеличение с 0,5 на сто, което свидетелства за устойчивост на втората по големина икономика в еврозоната.

От Висбаден също дойдоха икономически данни - продажбите на дребно в Германия са спаднали неочаквано с 0,3 на сто през предходния месец, сочат данните на Федералния статистически институт „Дестатис" (Destatis). Анализатори, анкетирани от Ройтерс, залагаха на ръст от 0,2 на сто.