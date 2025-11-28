Бизнесът: Проблемът е да убедим хората, че образованите в България имат страхотно бъдеще

Един от най-големите проблеми пред нас е да убедим хората, че в България има производство, има индустрия, която има нужда от образовани кадри. И тези кадри, които са добре образовани, имат страхотно бъдеще в страната.

Това заяви Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона", на форума "Южна България - рестарт и постижими цели", който се организира от Медийната платформа "24 часа". На него е събрана местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона.

Двама вицепремиери - министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев и на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, участват в дискусията в Културния дом "Борис Христов".

Домакин на събитието, което е част от националната кампания на "24 часа" "Общините - перспектива 2027", е кметът на Пловдив Костадин Димитров. Тук са и десетки негови колеги от региона. Предишният форум от инициативата бе през юни във Велико Търново, а първият бе в София.

Партньори на форума са "Електрохолд", "Виваком", Пощенска банка, КЦМ, "Филип Морис", "Аурубис" и "Сиском".

"Тракия-икономическа зона" работи с пет училища, те са ориентирани към бизнеса и бъдещето. Но не ни задоволява, все още не можем да убедим обществото, че България има индустрия и тя има нужда от кадри и тези, които са образовани, имат страхотно бъдеще. Когато постигнем това, тогава ще са големите резултати, убеден е Пламен Панчев.

Той разказа за последния голям инвеститор, който от кацането на летището е поискал да види системата от училища за развитие на таланти. И въпреки че тя още не била на желаното от Панчев ниво, надминала представите на инвеститора.

"Тази година е невероятно трудна за привличане на инвестиции за целия свят, но въпреки това имаме 4 реализиращи се инвестиции и три за следващата година, като две от тях са български и високотехнологични", добави изпълнителният директор на "Тракия-икономическа зона".

Според Пламен Панчев е мит, че корупцията в България е прекалено голяма. "Няма инвеститор при нас, на който някой да му е поискал пари", подчерта той.