20 мерки за по-добър бюджет пишат заедно бизнес, синдикати и държава

Тристранният диалог е възстановен, каза Теменужка Петкова

Двата малки бюджета са гледани на комисия на второ четене. Ще внесем допълнителен доклад, след като бъдат изчистени предложенията, обясни шефът на бюджетната комисия Делян Добрев

Работещите и фирмите трябва да запазят своите доходи и конкурентноспособност, без да ощетяваме хората, работещи в публичния сектор, каза Кирил Домусчиев

Трябва да решим откъде могат да намерим между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията, заяви Пламен Димитров

Тристранният диалог между власт, синдикати и работодатели е възстановен. Това съобщи след едночасова среща във финансовото министерство с работодатели и синдикати финансовият министър Теменужка Петкова.

„В рамките на днешната среща чухме предложенията на българския бизнес, както и тези на синдикатите. В следващите дни Министерството на финансите и коалиционните партньори ще ги разгледат и остойностят. Следващата седмица предстои нова среща, на която да обсъдим конкретни мерки, така че да намерим балансирано решение, удовлетворяващо всички страни", каза тя.

Тя уточни, че бюджетът не е изтеглен, защото е приет на първо четене в Народното събрание, но бюджетната процедура е отложена.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев даде подробности- „двата малки бюджета" за ДОО и за НЗОК са били разгледани на комисия на второ четене. Правилникът обаче ни позволява да внесем допълнителен доклад. След като се изчистят предложенията между правителството, работодателите и синдикатите, имаме готовност да внесем такъв доклад и да преразгледаме на второ четене двата малки бюджета, както и след това държавния бюджет в комисия. Имаме достатъчно време до края на годината да приемем бюджета, ако се обединим около приемливи за трите страни предложения", подчерта Добрев. Той добави, че бил изненадат от това по колко много спорни въпроси може да се намери съгласие.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев заяви, че още вчера работодателите са провели няколкочасови разговори със двата синдиката. „Наистина имаме много допирни точки и се надявам следващата седмица работодатели, синдикати и представители на управляващата коалиция да се обединим и да направим промени, които да позволят на работещите и на фирмите да запазят доходите и конкурентоспособността си, без да лишаваме от средства хората в публичния сектор или да накърняваме интересите на синдикалните организации", каза Домусчиев.

„Всеки един бюджет е една форма на обществен договор. Търсим компромис", добави президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Както "24 часа" предположи три записа от бюджета най-вероятно ще отпаднат или ще бъдат редактирани - вдигането на данък дивидент, графика за повишаване на осигуровките и въвеждането на лицензиран софтуер за управление на продажбите.

На експертите във финансовото министерство обаче е възложено да остойностят отпадането им и пред социалните партньори ще стои задачата да намерят алтернативни приходоизточници. Размерът на планираните приходи от тези мерки е около 1,5 млрд. лв.

От изявленията след срещата стана ясно, че механизма за индексиране на доходите в бюджетната сфера ще бъде обсъждан, но едва ли ще се стигне до отвързване на заплати от средната заплата. Тази мярка вероятно ще бъде отложена за догодина, а сега ще се направи преразпределение на парите за заплати, за да няма огромни и несправедливи разлики между заплатите на работещите в бюджетната сфера.

Според присъствали на разговорите, засега не се обсъжда и темата чиновниците да си плащат сами осигуровките. Експерти предполагат, че ако недофинансирането на бюджета заради промените е недостатъчно може да се обсъди вдигане на ДДС.