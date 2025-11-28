Директорът на Холдинг КЦМ: 95% от металите ни се изнасят, трябва държавна политика за индустрия у нас

Повече от 95% от нашите метали ги изнасяме извън страната - това е най-голямата ни болка. Трябва ни целенасочена държавна политика, която да подкрепи веригите на доставки в България. Другите държави използват нашите метали, правят изделия и ги внасят у нас скъпо и прескъпо.

С този призив към правителството се обърна Румен Цонев, главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, на форума "Южна България - рестарт и постижими цели", който се организира от Медийната платформа "24 часа". На него е събрана местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона.

Хората си мислят, че това са чисто бизнес проблеми - не са, това е въпрос на целенасочена държавна политика. България има невероятна индустрия, но тя има нужда от сериозно представяне, за да се развива. Индустрията в Родопите е в населени места, които почти не се споменават - Рудозем, Мадан. Те са живи заради нас и нашите предприятия. Затова ние молим за специална регионална политика, каза Цонев.

Вицепремиерът Томислав Дончев се съгласи, че едно е да добиваш мед, друго е да правиш трансформатори. Но даде пример - скоро у нас ще дойде инвестиция за 60 млн. евро именно за трансформатори. И успокои - 28% от БВП на България идва от индустрията.

Цонев помоли държавата и за още нещо - едиинственото, което е нужно на Пловдив - околовръстното шосе. С този проект ще бъдат решени много други въпроси, свързани с Южна България, изрази увереност той.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров потвърди на форума, че изграждането на околовръстното вече е започнало.

Двама вицепремиери - министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев и на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, участват в дискусията в Културния дом "Борис Христов".

Домакин на събитието, което е част от националната кампания на "24 часа" "Общините - перспектива 2027", е кметът на Пловдив Костадин Димитров. Тук са и десетки негови колеги от региона. Предишният форум от инициативата бе през юни във Велико Търново, а първият бе в София.

